El cuerpo de un hombre adulto fue hallado esta mañana en un canal de riego de Fernández Oro, a metros de una estación de servicio YPF y muy cerca de la Ruta Provincial 65. El descubrimiento generó un fuerte despliegue policial, demoras en el tránsito y una profunda conmoción en la ciudad, mientras los investigadores trabajan para determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte. El Gabinete de Criminalística trabaja en el lugar en las pericias previas al traslado del cuerpo.

El hallazgo se produjo en una zona de permanente circulación vehicular. El cuerpo estaba en el interior del canal de riego secundario, un sector que si bien forma parte del paisaje cotidiano del Alto Valle, no deja de ser peligroso. No trascendió de manera oficial cómo lo encontraron, pero de inmediato se le dio aviso a la Policía.

Rápidamente, el lugar se llenó de móviles. Intervino la Brigada de Investigaciones, personal del Cuerpo de Seguridad Vial, efectivos de la Comisaría 26° y el Gabinete de Criminalística. El perímetro fue cercado y el tránsito sobre la Ruta 65 comenzó a sufrir demoras, mientras los uniformados trabajaban contrarreloj para preservar la escena.

Sin embargo, lo que más impactó fue la confirmación preliminar de que se trata de un hombre de edad avanzada. Esa información encendió aún más la preocupación en la comunidad. ¿Se trató de un accidente? ¿Una caída desafortunada? ¿O hay algo más detrás de esta muerte?

Por ahora, las autoridades manejan la investigación con absoluto hermetismo. Criminalística realizó las primeras pericias en el lugar, relevando indicios y tomando fotografías para reconstruir las circunstancias. Además, se espera la orden de la Justicia para realizar la autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento.