Después de mucho tiempo de silencios, rumores y caminos separados, Midachi confirmó una noticia que generó sorpresa y emoción en el mundo del espectáculo. El histórico trío humorístico integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato volverá a reunirse arriba de un escenario, en un regreso que no será casual ni improvisado, sino cuidadosamente pensado como un cierre a la altura de su historia.

La vuelta se dará en 2026, un año cargado de simbolismo para el grupo. Midachi nació en 1983 y, más de cuatro décadas después, sus integrantes decidieron reencontrarse para despedirse del público desde el lugar que siempre sintieron como propio: el teatro. El escenario elegido será el Gran Rex, donde se presentarán los días 27, 28, 29 y 30 de agosto, en cuatro funciones que prometen combinar nostalgia, humor y emoción.

El anuncio marcó el final de una larga etapa de distanciamiento. Si bien el grupo nunca confirmó una separación definitiva, durante años cada uno siguió su camino, con proyectos personales y miradas distintas. Esa distancia alimentó versiones de internas y diferencias, pero el tiempo terminó ordenando las piezas y abrió la puerta a este regreso consensuado.

En diálogo con Teleshow, el Chino Volpato explicó el sentido profundo de la decisión. “Vamos a aprovechar este año 2026. En 1983 comenzamos, así que se van a convertir en 43 años”, señaló, dejando en claro que no se trata de una vuelta más, sino de un punto final elegido. Y fue aún más preciso: “Hemos decidido finalizar de una manera propia, como comenzamos, que es arriba del escenario”.

La propuesta no será simplemente repetir viejos éxitos. Según adelantaron, el espectáculo incluirá una selección de lo mejor de Midachi, sumado a material nuevo pensado especialmente para este reencuentro. “Será lo mejor de Midachi y algunas cosas novedosas. Ya estamos trabajando sobre eso”, anticipó Volpato, y agregó con emoción: “Este show lo vamos a recordar para siempre”.

Si bien las funciones confirmadas son en Buenos Aires, el humorista no descartó que el regreso se extienda a otras ciudades. “Pensamos hacer algunas funciones en Capital Federal, quizás algunas en el interior, pero eso no está definido”, aclaró, dejando abierta la expectativa para el público de todo el país.

El regreso de Midachi también funciona como un reencuentro generacional. El trío nacido en Santa Fe marcó a distintas edades con un humor popular, reconocible y profundamente argentino. Sus personajes, situaciones cotidianas y códigos familiares los convirtieron en un fenómeno que trascendió el teatro, la televisión y los formatos.

Con este anuncio, Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato no solo confirman una vuelta esperada, sino que proponen una despedida consciente y emotiva. Un regreso para agradecer, reencontrarse y cerrar un ciclo histórico con risas, aplausos y la complicidad intacta con su público.