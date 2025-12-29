La situación que atravesó Christian Petersen tras su intento de ascenso al volcán Lanín generó un fuerte impacto mediático y abrió un debate profundo en torno al montañismo, la exposición pública y la salud. En ese contexto, los entrenadores de la reconocida organización Mirá cómo lo hago decidieron romper el silencio y compartir su mirada sobre lo ocurrido, con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Con base en Neuquén y Cipolletti, Mirá cómo lo hago es una marca dedicada a la transformación humana a través de experiencias en la naturaleza. Con años de trabajo en el volcán Lanín, sus integrantes son considerados una voz autorizada para hablar sobre los riesgos y exigencias que implica este tipo de travesías, especialmente cuando no se respetan los tiempos ni la preparación necesaria.

A través de un comunicado publicado en Instagram, el equipo comenzó expresando su deseo de recuperación para Christian Petersen, remarcando que la adicción es una enfermedad que debe ser tratada con cuidado y respeto. Además, cuestionaron que una situación tan delicada haya sido expuesta públicamente como si se tratara de un espectáculo.

Lejos de señalar al chef, el texto apunta a una problemática más amplia. Según explicaron, existe una tendencia creciente a vivir la montaña como una puesta en escena, priorizando la foto o la selfie por encima del proceso, la preparación y los límites del cuerpo. Para ellos, la cumbre no es un trofeo y la montaña no es un escenario.

Desde Mirá cómo lo hago fueron contundentes al afirmar que ninguna imagen vale una vida. En su filosofía, el verdadero objetivo de cualquier ascenso no es llegar a la cima, sino regresar sano y salvo. Esa mirada crítica apunta a generar conciencia sobre prácticas irresponsables que pueden terminar en tragedia.

A ese mensaje institucional se sumó la palabra del reconocido alpinista Roberto “Ro” Catalá, quien grabó un video reflexivo que profundizó aún más el debate. Con amplia experiencia en montañas de Argentina y del mundo, Catalá remarcó que el caso Petersen no es un chisme, sino una alarma.

En su descargo, Roberto Catalá señaló que muchas descompensaciones en altura no son mala suerte, sino consecuencia directa de la falta de aclimatación, el apuro y el ego. La montaña, sostuvo, no negocia con la fama ni con la soberbia, y expone sin filtro los errores humanos.

Finalmente, el alpinista cerró con un mensaje tan duro como necesario: buscar la cumbre sin proceso ni entrenamiento pone en riesgo no solo a quien asciende, sino también a guías, rescatistas y familias. El caso de Christian Petersen, más allá del dolor, dejó al descubierto una discusión urgente sobre responsabilidad, respeto y vida.