¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
BASQUETBOL

El Talar, supercampeón 2025 de La Liga Femenina

En una final maratónica, superó a Ferro Carril Oeste en doble tiempo suplementario por 84 a 80. La gran figura fue Luciana Delabarba con 31 puntos.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 18:04
PUBLICIDAD
El Talar se consagró Súpercampeón 2025 tras vencer a Ferro en doble suplementario

En otra noche histórica para La Liga Femenina, El Talar venció a Ferro Carril Oeste por 84 a 80 en doble tiempo suplementario y se consagró Súpercampeón 2025. Fue un partido dramático, intenso y cargado de emociones, digna de un cierre memorable.

Desde el salto inicial se jugó con clima de final verdadera. El cuadro de Oé apostó a su fortaleza colectiva y a un ritmo alto, mientras que El Talar respondió con carácter, paciencia y una defensa que fue creciendo con el correr de los minutos.

Ninguno logró escaparse en el marcador y el desarrollo fue tan parejo como vibrante. El tiempo regular terminó en empate en 65 con un agónico doble de Agustina Marín, reflejo exacto de lo que fue el trámite: dos equipos decididos a no ceder ni un centímetro. En el primer suplementario, el nerviosismo se mezcló con el desgaste físico. Hubo errores, aciertos claves y una tensión constante para la paridad en 72. En el segundo tiempo apareció el corazón de la T. El equipo encontró claridad en los momentos más determinantes, fue inteligente en ataque y mostró una templanza que marcó la diferencia.

La gran figura de la noche fue Luciana Delabarba con una planilla de 31 puntos, seguida muy de cerca por Estefaní Fajardo con un doble-doble de 17 y 13 rebotes, más Agustina Marín con 13. En cuanto al conjunto verdolaga, la máxima anotadora fue Florencia Fernández 21 puntos. En dos dígitos también estuvieron Julia Fernández 17 y Lucila Sampietro con 10.

Informe y fotos: Prensa AdC

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD