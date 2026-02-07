En otra noche histórica para La Liga Femenina, El Talar venció a Ferro Carril Oeste por 84 a 80 en doble tiempo suplementario y se consagró Súpercampeón 2025. Fue un partido dramático, intenso y cargado de emociones, digna de un cierre memorable.

Desde el salto inicial se jugó con clima de final verdadera. El cuadro de Oé apostó a su fortaleza colectiva y a un ritmo alto, mientras que El Talar respondió con carácter, paciencia y una defensa que fue creciendo con el correr de los minutos.

Ninguno logró escaparse en el marcador y el desarrollo fue tan parejo como vibrante. El tiempo regular terminó en empate en 65 con un agónico doble de Agustina Marín, reflejo exacto de lo que fue el trámite: dos equipos decididos a no ceder ni un centímetro. En el primer suplementario, el nerviosismo se mezcló con el desgaste físico. Hubo errores, aciertos claves y una tensión constante para la paridad en 72. En el segundo tiempo apareció el corazón de la T. El equipo encontró claridad en los momentos más determinantes, fue inteligente en ataque y mostró una templanza que marcó la diferencia.

La gran figura de la noche fue Luciana Delabarba con una planilla de 31 puntos, seguida muy de cerca por Estefaní Fajardo con un doble-doble de 17 y 13 rebotes, más Agustina Marín con 13. En cuanto al conjunto verdolaga, la máxima anotadora fue Florencia Fernández 21 puntos. En dos dígitos también estuvieron Julia Fernández 17 y Lucila Sampietro con 10.

Informe y fotos: Prensa AdC