Manchester United derrotó 2 a 0 a Tottenham en Old Trafford y alcanzó una racha de cuatro victorias consecutivas, algo que no logra desde hace más de dos años. De esta forma, quedó a solo un triunfo de llegar a las cinco y finalizar el reto de Frank Ilett , un fanático del equipo que prometió en octubre de 2024 no cortarse el pelo hasta que el club de sus amores consiga dicha racha.

Cuando Ilett empezó con su reto, era Erik Ten Hag quien se ocupaba de la dirección técnica del equipo, pero su ciclo fue cesado tras terminar en decimoquinta posición en la Premier League. Posteriormente, comenzó la etapa de Ruben Amorim, pero también fue despedido por malos resultados, sin poder conseguir el corte de pelo para el hincha viral.

Sorprendentemente, la levantada del cuadro de Manchester se dio con Michael Carrick, quien asumió de forma interina y dirigió los últimos cuatro encuentros, logrando una efectividad del 100% a pesar del alto grado de dificultad de sus rivales, logrando vencer al hilo a Manchester City, Arsenal, Fulham y ahora a los Spurs.

Tras 493 días, el reto podría llegar a su fin este martes a las 17.15 en el Estadio Olímpico de Londres, cuando el elenco dirigido por Carrick enfrente a West Ham, que si bien ocupa las últimas plazas y pelea por no descender, ganó tres de sus anteriores cinco partidos.

A las puertas del cotejo que podría definitivo, Ilett se mostró confíado y adelantó sus planes para la próxima fecha: "Es la primera vez que estamos a las puertas de conseguirlo. Muchas gracias Carrick, gracias, gracias, gracias. Habrá una juntada para ver el duelo contra West Ham, tengo muchas ideas para hacerlo, compartiré los detalles en estos días".

La Hebra del United, apodo con el que el hincha se hizo viral, se ganó el reconocimiento de todo el mundo fútbol por su ya famosa melena y por su sufrimiento cada vez que el conjunto inglés caía y debía empezar a contar desde cero. Esto aunque despertó en su mayoría simpatía, le generó también sus detractores, llegando a ser agredido en la cancha en más de una ocasión.