Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
CAMINO A 2027

El Peronismo Territorial refuerza su organización rumbo a las internas

La Lista 17 Celeste y Blanca será encabezada por el intendente José Asaad.

Por Redacción

Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 18:20
Con más de 500 asistentes, el Peronismo Territorial de Neuquén realizó este sábado un masivo encuentro en Vista Alegre Norte. Militantes, referentes sociales y trabajadores participaron activamente del plenario.

El evento sirvió para revisar el proceso organizativo del peronismo neuquino desde una mirada territorial. Hubo intercambios que permitieron construir propuestas con base en el trabajo colectivo y la militancia.

Los intendentes peronistas presentes delinearon una estrategia común para las elecciones internas del próximo 15 de marzo. El liderazgo local fue un eje central de la jornada política.

Se destacó la postulación de José “Turco” Asaad como cabeza de lista del Peronismo Territorial. La Lista 17 Celeste y Blanca será la herramienta electoral para disputar la conducción del PJ provincial.

Hubo presentaciones de representantes que encabezarán listas en diferentes ciudades. La consigna general fue fortalecer al peronismo desde la base y con mayor inserción territorial.

En el cierre, se manifestó el rechazo a la reforma laboral nacional y a las medidas que implican ajustes en el Estado, con énfasis en los perjuicios que estas generan en la clase trabajadora.

