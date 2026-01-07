Desde que se anunció su llegada, se sabía que el debut de Yanina Latorre en MasterChef iba a traer tensión. Y así fue. Apenas pisó la cocina del programa, se encontró frente a frente con La Joaqui, y en pocos minutos el clima se volvió picante: lejos de esquivar el cruce, la cantante se plantó y decidió responderle todo.

En medio de la presentación al aire, Wanda Nara quiso saber si Yanina Latorre había puesto condiciones para participar. La respuesta incluyó una indirecta que involucró de lleno a la artista. La conductora lanzó que una de las exigencias habría sido contar con camarín propio, “como La Joaqui”. La frase no pasó desapercibida.

La Joaqui frenó el comentario y desmintió la versión con firmeza. Respondió: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”. Pero lejos de quedarse ahí, fue por más y dejó expuesto que lo que escuchaba no le gustaba nada. Acto seguido, redobló la apuesta frente a Yanina Latorre: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”.

El cruce subió un escalón. Mientras La Joaqui intentaba desactivar los rumores, también se ocupó de otro tema que había circulado en las últimas semanas: la supuesta pelea con Wanda Nara tras la salida de Valentina Cervantes. En pleno vivo, ambas dejaron claro que esa versión era falsa y que todo había sido producto de malentendidos y comentarios sin sustento.

Yanina Latorre, fiel a su estilo, no retrocedió y mantuvo su postura. La tensión quedó en evidencia: miradas, gestos y respuestas breves marcaron un intercambio en el que ninguna quiso quedar descolocada. Y aunque detrás de cámaras se hablaba de roces previos, esta fue la primera vez que lo enfrentaron en directo.

La Joaqui aprovechó el momento para despejar definitivamente los rumores de diva, de exigencias exageradas y de supuestos privilegios dentro del programa. No pidió camarín, no impuso condiciones y, sobre todo, dejó claro que no está dispuesta a soportar versiones que la dejen mal parada sin poder defenderse.

El resultado fue uno de los momentos más tensos del ciclo hasta ahora: La Joaqui frente a Yanina Latorre, cara a cara, sin filtro y dejando claro que, en esta temporada, nadie quiere quedarse callado si siente que la están subestimando.