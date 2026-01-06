Todo parecía armonía entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: viajes juntos, proyectos compartidos y la imagen de una relación sólida. Sin embargo, en las últimas horas surgió una versión que sacudió ese escenario y puso al actor en el centro de una fuerte polémica: habría intentado seducir a otra mujer durante su paso por España, mientras ya estaba en pareja.

La información fue contada por Fernanda Iglesias en “Puro Show”, quien aseguró que el episodio se remonta al viaje que Luciano Castro hizo a Europa para participar de un festival teatral. Según relató la periodista, en ese contexto habría conocido a una actriz española de 28 años, con quien comenzó un ida y vuelta que luego derivó en audios, mensajes y encuentros planeados.

De acuerdo a lo que Iglesias narró en el programa, el acercamiento habría comenzado de manera directa. La periodista reprodujo parte del relato de la joven y citó: “Él viajó solo y Griselda fue después. Mientras estaba allá, vio a una chica despampanante y la empezó a chamullar. A ella le gustó, no lo reconoció, le dijo que estaba solo y la invitó a ver su obra. Después la invitó a su casa, quedaron en volver a verse e intercambiaron teléfonos”.

La historia avanzó, siempre según la versión de la española, con mensajes cada vez más frecuentes. Iglesias agregó: “Ella no tenía idea quien era... lo conocía como Luciano, un actor argentino. Le escribía insistentemente y le hizo el papel de enamorado. Pero a los pocos días, como ya llegaba la fecha en que Griselda iba para allá, él le mintió: le dijo que se iba a otra ciudad a filmar una serie para Netflix”.

El dato que habría destapado todo es que la joven resultó ser conocida de una amiga de la periodista. Cuando se enteró de que Luciano Castro seguía en pareja con Griselda Siciliani, pidió chequear la información y ahí apareció la sospecha de infidelidad.

La situación se volvió más grave cuando Iglesias sumó otro pasaje del relato: “Él le dijo que venía a pasar las fiestas con sus hijos pero que el 7 de enero volvía a Madrid. Más mentiras porque pasó las fiestas con Griselda en Brasil y ahora va a Mar del Plata a festejar el cumpleaños de su hijo”.

Por ahora, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Pero las pruebas que, según el programa, incluyen audios y chats, dejaron instalada una duda que impacta de lleno en la pareja y abre una nueva polémica alrededor del actor.