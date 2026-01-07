El debut de Yanina Latorre en MasterChef no pasó desapercibido. Lejos de limitarse a cocinar y sonreír frente a cámara, entró al estudio con su estilo frontal y, en cuestión de minutos, el foco dejó de estar en el plato para instalarse en su cruce cara a cara con Wanda Nara. Preguntas incómodas, viejas historias y un ida y vuelta que revivió conflictos del pasado marcaron la noche.

Yanina llegó al programa para cubrir el lugar de Maxi López y, mientras avanzaba con su preparación, Wanda Nara se acercó a su mesada. Le propuso un juego simple: podía preguntarle lo que quisiera, con la opción de decir “paso”. La panelista aceptó sin dudar y fue directo al hueso.

La primera bomba apareció rápido cuando preguntó: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?“. La conductora no esquivó y respondió: “No. Te juro que no. No quedó nada. Cero“. El clima ya estaba cargado y, aun así, la panelista redobló la apuesta.

Siguió con otra pregunta que levantó aún más temperatura: “Del 1 al 10 ¿cuánto odiás a Mauro?“. La respuesta de Wanda fue igual de filosa: “¿Del 1 al 10? Creo que no lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente“. El intercambio dejó expuesto que, aunque el tema Icardi parezca cerrado, sigue generando reacción.

En medio de las preguntas, Yanina también recordó episodios del pasado entre ellas. Hubo complicidad, reproches y hasta anécdotas relacionadas con momentos difíciles de Wanda. El ida y vuelta incluyó frases punzantes, chicanas y humor, pero siempre con tensión latente.

El cruce continuó con otra escena que mostró que ninguna estaba dispuesta a hacerse la distraída. Yanina lanzó: “¿Estamos peleadas vos y yo?”, y Wanda Nara respondió con ironía: “No, estamos bloqueadas”. La charla siguió entre reproches sobre bloqueos, redes sociales y viejas heridas, hasta que Latorre remató: “Desbloqueame. Mirá si me voy a hacer una cuenta por vos”.

Lo llamativo es que, después de tanta fricción, el cierre tomó otro tono. Horas más tarde, la conductora el ciclocompartió en sus redes una foto junto a la protagonista de la noche desde el estudio y escribió “Desbloqueada”, sumando luego “Ojalá nos dure”. Del otro lado, Yanina lo celebró: contó que finalmente quedó desbloqueada y reposteó la imagen.

Así, el debut de Yanina Latorre en MasterChef fue exactamente lo que muchos imaginaban: polémico, frontal y cargado de tensión. Pero, al final, dejó una imagen inesperada: lejos de quedar enfrentadas, Wanda y Yanina sellaron la jornada con un gesto de paz… al menos por ahora.