En el ámbito político y empresarial argentino, circulan versiones que vinculan a Juliana Awada, exprimera dama y empresaria, con el rey de España, Felipe VI. Tras su relación con Mauricio Macri, Awada estaría comenzando un nuevo vínculo sentimental con el monarca.

El periodista Rodrigo Lussich comentó sobre la actualidad sentimental de ambos personajes. En cuanto a Macri, recordó que Gustavo Méndez había señalado su interés en la modelo Natalia Graciano y su vinculación con Guillermina Valdés. Pero fue en referencia a Awada donde se generaron mayores especulaciones.

Lussich señaló que en el "círculo rojo de Argentina, empresarios, banqueros, lobistas" circulan rumores acerca de Awada: “El círculo rojo de Argentina, empresarios, banqueros, lobistas, dice que Juliana Awada está muy cerca de un español que está casado”. El conductor especificó que se trataría del rey Felipe VI de Borbón.

Enroque del rey

Además, se mencionó que la relación entre Felipe VI y la reina Letizia Ortiz estaría atravesando una separación, aunque sin confirmación oficial. Según el periodista, la pareja estaría distanciada con la intención de formalizar el divorcio cuando la princesa Leonor alcance la mayoría de edad.

Como indicios de esta situación, Lussich recordó que en las recientes fiestas navideñas, el rey Felipe VI emitió su mensaje en solitario, hecho interpretado por algunos como un signo del distanciamiento con Letizia.

Por el momento, ni Juliana Awada ni Felipe VI han emitido declaraciones públicas que confirmen o desmientan estos rumores que se expanden en la política y el mundo empresarial.