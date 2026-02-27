Tres allanamientos simultáneos por el asalto a una carnicería de Allen terminaron con el hallazgo de un verdadero arsenal escondido en viviendas de Cipolletti: secuestraron seis armas de fuego, entre ellas dos tumberas, listas para usar y municiones de distintos calibres. En una de las casas vive un hombre con prisión preventiva domiciliaria por otro robo, y un joven de 20 años fue detenido ahora por el golpe a la carnicería y por la tenencia de semejante cantidad de armas.

El operativo se realizó desde las 7 de la mañana como parte de la investigación por el robo ocurrido el 13 de octubre del año pasado en la carnicería Hereford de Allen. Aquel asalto, cometido en poblado y en banda. La Brigada de Investigaciones trabajó durante meses con distintos datos, entre ellos el análisis de cámaras de seguridad de distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, lo que apareció en los domicilios allanados sumó un dato inquietante: una banda que tenía acceso a armamento variado y munición en cantidad.

Primero se allanó una vivienda ubicada sobre avenida La Plata al 1700, en Cipolletti. Ese domicilio está vinculado a un hombre que actualmente cumple prisión preventiva por otro robo cometido en la misma ciudad. Allí se secuestró una campera que habría sido utilizada durante el asalto, identificada por registros fílmicos. Una prenda que, en el expediente, puede pesar más de lo que parece.

Después se realizó un procedimiento en la zona de calles Río Negro y Serafín González. En ese lugar no hubo secuestros relevantes. Pero el tercer allanamiento cambió el escenario. En una casa ubicada sobre Río Neuquén, casi esquina Kosman, los investigadores se encontraron con un arsenal que llamó la atención por la cantidad y variedad. En total, se incautaron seis armas de fuego: una carabina automática calibre 22; dos revólveres calibre 22 y una pistola calibre 9 milímetros, con un cartucho en la recámara y doce más en el cargador, es decir, lista para disparar. Además, había tres cargadores adicionales. Además dos tumberas. una con un cartucho de escopeta.

En ese domicilio fue detenido un joven de 20 años, señalado en la causa por el asalto a la carnicería. Ahora no solo enfrenta la imputación por el robo en poblado y en banda, sino también una causa por tenencia ilegal de armas de fuego.