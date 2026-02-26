El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea con un respaldo abrumador: 69 votos afirmativos y apenas 3 en contra. El Gobierno celebró el resultado, aunque no pudo cumplir su objetivo simbólico de ser el primer país del bloque en ratificar el tratado.

El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y tuvo un acompañamiento transversal en la Cámara alta, incluido el respaldo anticipado del bloque justicialista. La amplitud del apoyo reflejó el consenso político en torno a la importancia estratégica del entendimiento birregional.

En la Casa Rosada y en Cancillería seguían de cerca la sesión con la expectativa de que el Senado argentino se adelantara al Parlamento uruguayo en la aprobación. Sin embargo, el Congreso del país vecino convalidó el acuerdo horas antes, lo que moderó el entusiasmo oficial. Aun así, altos funcionarios, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, monitorearon el debate desde el propio recinto y celebraron el resultado final.

El tratado fue firmado el 17 de enero en Asunción por el presidente Javier Milei junto a sus pares de Paraguay y Uruguay, en el marco de un acto regional que marcó un nuevo impulso al vínculo entre ambos bloques. Se trata de uno de los acuerdos comerciales más relevantes a nivel global por su alcance económico y geopolítico.

No obstante, su implementación aún no está asegurada: el Parlamento Europeo resolvió someter el texto a revisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su impacto y definir los pasos necesarios para su entrada en vigor.

De acuerdo con sus impulsores, el acuerdo permitirá reducir aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur hacia Europa, otorgar condiciones preferenciales al resto de los productos y disminuir barreras para bienes industriales provenientes del bloque europeo. Entre los sectores beneficiados figuran químicos, farmacéuticos, maquinaria, textiles y bebidas.

La eventual puesta en marcha del tratado creará una zona de libre comercio que abarcará a más de 800 millones de consumidores y representará cerca de una cuarta parte del Producto Bruto Interno mundial. La Unión Europea es actualmente el segundo socio comercial del Mercosur y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa para la región, lo que refuerza la expectativa oficial sobre el impacto económico del acuerdo.