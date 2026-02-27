Un tribunal revisor ratificó por unanimidad la prisión preventiva de Carlos Andrés De la Vega y Juan José Canihuán, imputados por el homicidio de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme, ocurrido el 26 de agosto en el barrio Nehuen Che de Cutral Co. La decisión se tomó tras una audiencia solicitada por las defensas para revisar la medida cautelar. El tribunal entendió que persisten riesgos procesales y que la detención es necesaria para garantizar el avance de la investigación y la protección de testigos.

La audiencia de revisión se realizó a pedido de las defensas, luego de que la prisión preventiva fuera prorrogada días atrás por solicitud del asistente letrado Federico Cuneo, del Ministerio Público Fiscal.

El tribunal estuvo integrado por Leticia Lorenzo, Lisandro Borgonovo y Eduardo Egea, quienes confirmaron la medida al considerar vigentes los riesgos de entorpecimiento de la investigación.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, tras el hecho, los imputados ocultaron el vehículo y las armas utilizadas. Además, señaló que no cuentan con domicilio fijo ni empleo estable, circunstancias ya valoradas al momento de dictar la prisión preventiva.

El hecho: persecución y disparos en la madrugada

Según la investigación, el conflicto se originó en un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes del barrio Nehuen Che. De un lado se encontraban Nicolás Piovesan y Junior Riquelme; del otro, Juan José Canihuán y Carlos Andrés De la Vega.

El 23 de agosto por la tarde, Canihuán se trasladó en un automóvil dorado hasta la vivienda del grupo contrario y efectuó disparos sin causar heridos. En represalia, Piovesan y Riquelme también realizaron disparos, sin víctimas.

Tres días después, el 26 de agosto a las 2 de la madrugada, Piovesan conducía una motocicleta con Riquelme como acompañante cuando fueron perseguidos por un automóvil negro en el que circulaban De la Vega y Canihuán.

Durante la persecución, los imputados efectuaron múltiples disparos. Piovesan recibió tres impactos en la espalda que afectaron órganos vitales, mientras que Riquelme sufrió dos heridas, una de ellas en el cuello, de carácter mortal. Ambos fallecieron en el lugar. Los acusados huyeron tras el ataque.

Calificación legal: doble homicidio agravado

En la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal imputó a ambos el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y uso de arma de fuego, en calidad de coautores, conforme a los artículos 80 incisos 2 y 6, 41 bis y 45 del Código Penal.

La fiscalía sostuvo que los acusados actuaron con premeditación y en un contexto que impidió cualquier posibilidad de defensa por parte de las víctimas.

Otro intento de homicidio atribuido a De la Vega

Carlos Andrés De la Vega también fue imputado por un intento de homicidio ocurrido el 17 de agosto.

De acuerdo con la acusación, cerca de la medianoche se acercó a una vivienda donde la víctima se encontraba en la vereda y efectuó entre cinco y seis disparos. Tres impactaron en el hombre, quien debió ser internado por la gravedad de las heridas.

El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor, según los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Un juez de garantías tuvo por formulados los cargos.