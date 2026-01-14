El meteotsunami que sacudió Mar del Plata este lunes no solo dejó consecuencias graves en la Costa Atlántica, sino también una de las escenas televisivas más impactantes del verano. En medio del desconcierto general, una transmisión en vivo captó el instante exacto en el que el mar avanzó con una fuerza inesperada y desató el pánico en la playa.

El momento ocurrió mientras Matías Alé estaba al aire con Alégrate el Verano, el ciclo que conduce por Net TV. Desde la tradicional playa La Bristol, el programa mostraba una postal típica de temporada alta: calor agobiante, turistas en el agua y un clima relajado que, en segundos, cambió por completo.

Desde el móvil, Jorge “Carna” Crivelli relataba las condiciones del mar cuando la marea empezó a ganar terreno de manera abrupta. Primero fue un detalle casi imperceptible, pero rápidamente el agua comenzó a avanzar varios metros y a cubrir sectores que hasta hacía instantes estaban secos.

Las cámaras no cortaron y registraron todo. La gente que estaba dentro del agua salió corriendo, mientras otros escapaban hacia la avenida Peralta Ramos al notar que el nivel subía sin freno. El caos se apoderó de la escena y la transmisión pasó de distendida a dramática en cuestión de segundos.

Empapado y visiblemente sorprendido, Carna Crivelli describió en vivo lo que estaba ocurriendo, con frases cargadas de tensión y nerviosismo. El humorista no ocultó el susto al ver cómo el mar avanzaba de golpe y obligaba a todos a retroceder sin entender el motivo.

Recién entonces Matías Alé giró y tomó dimensión de lo que sucedía detrás suyo. En pleno aire, el conductor intentó recomponer la situación mientras la playa quedaba prácticamente vacía y el agua seguía marcando territorio.

Según se supo luego, el meteotsunami provocó una retirada previa del mar de entre 70 y 80 metros, seguida de una crecida repentina. Aunque en el centro y sur de Mar del Plata el impacto fue menor que en el norte, hubo rescates y momentos de extrema tensión.

El video se viralizó rápidamente y se convirtió en material de análisis en programas de espectáculos y noticieros. La escena dejó en evidencia cómo un fenómeno natural inesperado puede descolocar incluso a la televisión en vivo y transformar una tarde de verano en una secuencia digna de LAM.