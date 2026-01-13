La temporada de verano en Mar del Plata suele ser terreno fértil para cruces, egos y conflictos detrás de escena. Esta vez, el foco quedó puesto en Walter Alfa, quien protagonizó un episodio que terminó con su salida abrupta de una obra teatral y una denuncia que escaló más allá del escenario.

El conflicto se desató mientras Walter Alfa formaba parte del elenco de Asia caliente, espectáculo que encabezaba junto a Matías Alé y Jorge “Carna” Crivelli. Lejos de tratarse de una decisión repentina, la desvinculación estuvo precedida por una serie de situaciones que, según trascendió, venían generando tensión desde hacía varios días.

De acuerdo a la información difundida por Fede Flowers, uno de los puntos centrales del conflicto fue el vínculo de Alfa con el público. Como parte del acuerdo con la producción, el ex Gran Hermano debía interactuar con los espectadores a la salida del teatro y participar de acciones en la peatonal para atraer gente a la función. Sin embargo, ese compromiso no siempre se habría cumplido.

Según las versiones que circularon, Walter Alfa habría evitado sacarse fotos, se negó a saludar a familias completas y dejó esperando incluso a chicos que se acercaban con la intención de conocerlo. Esa actitud habría generado reiteradas quejas por parte del público y un malestar creciente dentro del equipo de producción, en una plaza donde el contacto directo con los artistas suele ser determinante para el éxito de una obra.

Desde el entorno del espectáculo remarcaron que la decisión no fue tomada de un día para el otro. Alfa habría recibido advertencias previas sobre su comportamiento y la importancia de cumplir con ese rol promocional, especialmente en una temporada marcada por la competencia feroz entre propuestas teatrales. Al no registrarse cambios, la producción optó por ponerle fin a su participación.

El conflicto no terminó con la salida del escenario. Walter Alfa decidió avanzar por otra vía y transformar el escándalo teatral en un problema legal. Según trascendió, el ex Gran Hermano presentó una denuncia contra Matías Alé y Carlos Canale, a quienes apunta como responsables de una ruptura contractual que, a su entender, lo dejó en una situación desfavorable.

Mientras tanto, Asia Caliente sigue en cartel en Mar del Plata sin Walter Alfa y con la necesidad de sostener funciones. El episodio, lejos de cerrarse con su salida, se convirtió en uno de los temas más comentados de la temporada y volvió a poner en evidencia cómo los conflictos detrás de escena pueden terminar opacando lo que sucede arriba de las tablas.