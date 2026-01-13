El meteotsunami es un fenómeno natural poco frecuente que genera olas de gran tamaño con un comportamiento similar al de un tsunami, pero sin origen sísmico. A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se producen por terremotos o erupciones volcánicas, el meteotsunami tiene causas meteorológicas.

Según explican especialistas en oceanografía y meteorología, estos eventos se originan por cambios bruscos en la presión atmosférica, combinados con fuertes ráfagas de viento y tormentas intensas.

Cómo se produce el ingreso violento del mar

Cuando un sistema meteorológico se desplaza a gran velocidad sobre el mar, puede empujar enormes volúmenes de agua hacia la costa. Si la velocidad del frente atmosférico coincide con la de las olas, se genera un efecto de resonancia o amplificación, que provoca un ingreso repentino y violento del mar.

Este mecanismo explica por qué el meteotsunami puede impactar en pocos minutos, sin tiempo suficiente para alertas preventivas.

Un fenómeno sin aviso previo

Una de las principales características del meteotsunami es que puede ocurrir sin advertencia clara, a diferencia de otros eventos costeros. Además, suele ser localizado, lo que incrementa su peligrosidad en balnearios y zonas turísticas con alta concentración de personas.

Antecedentes en la costa bonaerense y el Río de la Plata

Especialistas señalan que la costa bonaerense y el Río de la Plata ya registraron episodios similares en el pasado, especialmente durante sudestadas o temporales intensos.

En muchos casos, los testigos describen el fenómeno como un “mini tsunami”, debido al impacto visual y a la fuerza del agua. Sin embargo, los expertos aclaran que se trata de un evento meteorológico extremo, no de un tsunami en sentido geológico.