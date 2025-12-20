La relación actual entre Maxi López y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez no por conflictos, sino por una inesperada armonía que sorprende incluso a sus propios hijos. El exfutbolista habló sin filtros y reveló qué sienten Valentino, Constantino y Benedicto al ver a sus padres compartiendo momentos juntos luego de años de tensiones públicas.

Durante su paso por el programa Juego Chino (Telefe), conducido por El Pelado López, Maxi López se refirió a la buena relación que mantiene hoy con Wanda Nara, algo que tiempo atrás parecía imposible. Según contó, la reacción de sus hijos fue de absoluto asombro frente a este nuevo escenario familiar que jamás imaginaron vivir.

Cabe recordar que Valentino, Constantino y Benedicto eran muy chicos cuando sus padres atravesaron una de las separaciones más escandalosas de la farándula argentina. En aquel momento, la exposición mediática, las peleas y las acusaciones cruzadas marcaron una etapa difícil que dejó huella en toda la familia.

“Después de todo lo que pasó con Wanda terminamos haciendo un programa juntos. Es algo impensado, nuestros hijos no lo pueden creer”, confesó Maxi López, dejando en claro que incluso para él esta nueva etapa resultó inesperada. La imagen de ambos compartiendo un mismo espacio televisivo fue un shock para los chicos.

El exjugador profundizó aún más en lo que expresan sus hijos puertas adentro. “Dicen que no pueden entender cómo terminamos otra vez compartiendo momentos en familia y estando en un mismo programa”, relató, evidenciando que la sorpresa se mezcla con alivio y tranquilidad.

Sin embargo, Maxi López remarcó que este cambio tiene un motivo claro y profundo. “Al final de todo, es lo bueno, porque el objetivo es tener una buena relación por los chicos”, sostuvo, dejando en claro que el bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto es la prioridad absoluta.

El punto de quiebre, según explicó, fue el delicado momento de salud que atravesó Wanda Nara. “Nuestra relación cambió cuando a Wanda le diagnosticaron su enfermedad. Yo estaba en Londres y me llamó de madrugada. Sin dudarlo organicé todo para volver”, recordó.

Finalmente, Maxi López aseguró que esa charla íntima marcó un antes y un después. “Ella me pidió que tengamos otro tipo de relación. Dejamos los roces de lado y pusimos la energía donde correspondía: ella en su recuperación y yo en acompañar a mis hijos. Ahí empezamos de nuevo”, concluyó.