La polémica diputada nacional Lorena Villaverde volvió a aparecer en escena con una jugada de alto voltaje político: visitó tres veces la Casa Rosada en un mismo día, en un intento por limar asperezas y frenar el avance del poder central sobre la conducción de La Libertad Avanza en Río Negro, partido que todavía preside en medio de un clima cada vez más tenso y con rumores de desplazamiento, como ya ocurrió la semana pasada con su oscuro asesor Julián Goinhex, apartado del Congreso partidario provincial.

Vestida de blanco impoluto, con stilettos y cartera a tono, como describe el diario La Nación, Villaverde ingresó por la explanada de Balcarce 50 como si buscara enviar un mensaje. Para que la vean. No fue una visita casual: tres veces en un mismo día, tres intentos de mostrar que sigue teniendo llegada a los despachos donde se decide el futuro del partido.

En su entorno hablan de “agenda institucional”, pero la repetición de la escena deja en claro que la diputada está en plena batalla por su supervivencia política. Hay que recordar que por sus vínculos con el narco Fred Machado y el test aferró Claudio Ciccarelli, no pudo sumir como senadora luego de haber sido electa en octubre pasado.

Las tensiones internas

Después de negarlo permanentemente, la diputada se vio obligada a reconocer que carga con un pasado judicial en Estados Unidos por narcotráfico, con cargos retirados en 2017 por prescripción. Pero que aún la persigue como sombra. Ese antecedente fue el que le impidió asumir en el Senado y el que hoy alimenta las dudas sobre su continuidad al frente de LLA en Río Negro. A pesar de ello, Villaverde se mantuvo como presidenta provincial, aunque cada vez más cercada por voces internas que reclaman renovación.

En el ámbito partidario, una factura por 75 millones de pesos de Abelardo Calfín, periodista, asesor de Villaverde y a cargo de la oficina de Anses en Regina, nombrado por ella, fue el detonante de una guerra interna. El responsable económico de la campaña, Roberto Zgaib, se negó a pagarla pese a las presiones de la propia presidenta del partido y de su mano derecha Goinhex.

Con su figura devaluada y muy cuestionada, la semana pasada, el desplazamiento Goinhex del Congreso partidario provincial fue leído como un ensayo de lo que podría ocurrir con ella.

El mensaje fue claro: la conducción nacional no duda en cortar cabezas cuando lo considera necesario. Y ahora, todas las miradas apuntan a Villaverde, que intenta resistir con gestos de institucionalidad y discursos contra la “vieja política”.

Voces que piden cambio

El vicepresidente de LLA en Río Negro, Damián Torres, se animó a decir públicamente que Villaverde "no puede seguir siendo la cara visible del partido" . Una declaración que, en un espacio tan verticalista, difícilmente haya sido improvisada. Mientras tanto, el entorno de la diputada insiste en que removerla "a dedo" sería una práctica que contradice los valores libertarios. Hablan de reglas claras, procesos democráticos y respaldo electoral, en un intento por instalar que ella sigue siendo legítima representante de la voluntad popular.

La pulseada con la Casa Rosada

En paralelo, la Casa Rosada se mueve con sigilo. Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, piezas clave del armado nacional, recibieron a Villaverde en sus oficinas en el tercer intentó. Pero no hubo confirmaciones sobre el contenido de las reuniones.

El hermetismo alimenta la sospecha: Enzo Fullone, quien ocupó la banca en el Senado cuando ella no pudo asumir, aparece como figura emergente.

Desde el núcleo rionegrino del partido aseguran en un estricto off the records que la intervención nacional es inmimente.