Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén denunciaron violencia de parte de un grupo de militantes que irrumpieron en las oficinas, con insultos y carteles, según el relato.

En el comunicado indicaron que eran militantes de agrupaciones de la Multicolor, encabezados por Angelica Lagunas. Los mismos habrían entrado a pegar carteles, mientras que insultaban a integrantes de la Comisión Directiva Provincial y empleados del sindicato.

"Una vez más, denunciamos estas prácticas que impiden esclarecer por los canales institucionales las diferencias políticas", manifestaron tras el episodio vivido.

Actualmente la secretaria General de ATEN Provincial es Fanny Mansilla, del TEP, quien se impuso en las últimas elecciones a la lista Multicolor Bermellón encabezada por Angélica Lagunas.

La misma asumió el pasado 14 de diciembre como sucesora de Marcelo Guagliardo. En su discurso cuando se conoció la victoria, Mansilla se manifestó sobre la violencia sindical. "Los compañeros en las escuelas hablaron y se expresaron en estas urnas por este modelo sindical, que tenemos que seguir profundizando, porque en ATEN no podemos naturalizar la violencia, en ATEN no podemos naturalizar que se cancele el que piensa diferente, no podemos permitir que se impida que se exprese un compañero que piensa distinto".

Ahora el gremio se encuentra frente a una nueva denuncia por violencia e insultos. Por el momento no hubo ningún comunicado ni aclaración desde la agrupación Multicolor frente a este repudio.