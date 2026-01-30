Cuatro allanamientos y un demorado

Un operativo con múltiples allanamientos permitió avanzar en la investigación por el violento robo a una verdulería de Cutral Co donde un trabajador resultó herido de bala. Los procedimientos se realizaron este jueves por la mañana en barrios Progreso y Nehuenche y dejaron como saldo un hombre demorado y el secuestro de varios elementos considerados clave para la causa.

Durante los operativos, la Policía incautó un arma de fuego calibre 22 con cargador y cartuchos, municiones calibre 22 y 380, un cargador metálico, un tubo de arma de hombro, un Volkswagen Gol y una gorra tipo visera. Tanto el demorado como los objetos quedaron a disposición de la Fiscalía de Cutral Co.

Un robo a mano armada que terminó con un herido

El hecho que originó la investigación ocurrió hace nueve días, por la noche, en un comercio del barrio Parque Este.

Según confirmó el comisario Roberto Fuentes, Coordinador operativo de la división de Seguridad de la Comarca Petrolera, en diálogo con la AM550, este hecho “fue hace 9 días atrás, en horas de la noche, cerca de las 23. Encapuchados con armas robaron caja registradora con recaudación”, adelantó.

Durante el asalto, uno de los hombres que atendía el local recibió un disparo.

“En el forcejeo salió herido con disparo en la ingle uno de los que atendía el local y fue trasladado al hospital. Está fuera de peligro”, precisó Fuentes.

La pista del auto y la gorra

La investigación incluyó análisis de cámaras, testimonios y distintos relevamientos en la zona.

“Los allanamientos tuvieron resultados positivos gracias al trabajo de investigaciones de y comisaria 14 de Cutral Co”, señaló el comisario.

Entre los elementos que más peso tuvieron en la pesquisa aparecen un vehículo y una prenda de vestir.

“El auto que secuestrado lo identificaron y presuntamente ha sido utilizado para trasladarse y para retirarse de la despensa. La gorra es una característica clave. La gorra es parte de la indumentaria del detenido”, afirmó.

La Policía continúa con las diligencias para dar con el resto de las personas involucradas en el asalto armado que terminó con un trabajador herido y un barrio entero en alerta.