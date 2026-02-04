La sorpresiva internación de Peter Lanzani generó preocupación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, que se volcaron a las redes para enviarle mensajes de apoyo. El actor debió ser sometido a una operación de urgencia en un sanatorio del barrio porteño de Colegiales, luego de presentar un cuadro que requirió intervención inmediata.

Durante todo el proceso médico, Peter Lanzani no estuvo solo. A su lado se mantuvo firme su pareja, Leila Ceballos, quien lo acompañó antes y después de la cirugía. La presencia de la joven no pasó inadvertida y rápidamente despertó curiosidad sobre quién es la mujer que hoy ocupa un rol fundamental en la vida del actor.

Leila Ceballos tiene 26 años y se desempeña profesionalmente en el área de marketing digital y relaciones públicas. Además, desarrolla una faceta ligada al modelaje y se define como creadora de contenido, combinando su perfil laboral con una fuerte presencia en redes sociales.

En Instagram, Leila Ceballos supera los 4 mil seguidores, donde comparte imágenes de viajes, salidas con amigas y distintos momentos de su rutina. En TikTok, en tanto, cuenta con más de 12 mil seguidores y suele mostrar su día a día, coberturas laborales, experiencias personales y videos de tono motivacional.

Tras la intervención quirúrgica, el entorno de Peter Lanzani llevó tranquilidad. Su representante, Javier Braier, confirmó el diagnóstico y la evolución favorable del actor: “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, aseguró, despejando cualquier tipo de duda.

El manager también explicó que el procedimiento se realizó luego de detectarse una apendicitis y que la operación se desarrolló sin complicaciones. La rápida respuesta médica fue clave para evitar mayores riesgos y permitir una recuperación sin sobresaltos.

Sobre las horas posteriores a la cirugía, Javier Braier detalló cómo atravesó el actor el postoperatorio inmediato: “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”. Sus palabras llevaron alivio al entorno artístico.

Si bien el episodio encendió alarmas por la velocidad con la que apareció el cuadro, hoy la prioridad es que Peter Lanzani respete los días de reposo indicados. Acompañado de Leila Ceballos, se espera que en el corto plazo pueda volver a su agenda habitual, ya con el susto superado.