En las próximas horas, Javier Milei firmará el envío al Congreso del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con la intención de acelerar su ratificación en la Argentina. El texto definitivo fue revisado por Cancillería y ya se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia para la validación final.

El Gobierno confirmó que la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados y que forma parte de las prioridades políticas dentro del temario de sesiones extraordinarias. “La idea es que se mande cuanto antes”, señalaron en la Casa Rosada, donde remarcan que cuentan con los votos necesarios para aprobarlo en ambas cámaras gracias al respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas de la oposición.

La decisión de avanzar se mantiene pese al freno dispuesto por el Parlamento Europeo, que remitió el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para analizar su compatibilidad con los acuerdos del bloque. En Balcarce 50 relativizan esa medida y aseguran que no impide que la Argentina continúe con su propio proceso de aprobación.

El objetivo del oficialismo es que el país se convierta en uno de los primeros del Mercosur en ratificar el pacto, lo que podría habilitar una aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea. El debate se centra en el mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que algunos legisladores europeos cuestionan por su impacto en la autonomía regulatoria.

Según el Tribunal de Justicia de la UE, un pronunciamiento sobre estas cuestiones podría demorar entre 18 y 24 meses. Mientras tanto, el Gobierno argentino apuesta a un trámite “express” y a consolidar la ratificación como un gesto político de corto plazo.