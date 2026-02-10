La cocina quedó en silencio antes de que se apagara la última hornalla. Miguel Ángel Rodríguez enfrentó una noche decisiva en MasterChef Celebrity que terminó con su salida, en una despedida atravesada por elogios y una sensación compartida de pérdida dentro del estudio. Pero eso no fue todo, ya que su eliminación quedó marcada por la injusticia, ya que llegó a la gala de eliminación por culpa de Emilia Attias y un robo polémico.

El desafío incluyó un ingrediente complejo para todos los participantes, que debieron resolver técnicas poco habituales bajo presión. En ese contexto, Miguel Ángel Rodríguez presentó su preparación y recibió una devolución exigente del jurado. “¿En qué te perdiste para no lograr alguna cosa que pueda sorprender?”, le marcó Donato de Santis durante la evaluación.

Lejos de tensar el clima, el actor sostuvo su tono habitual frente a la crítica. “Nada ni nadie me quitará el humor”, dijo Miguel Ángel después de escuchar las observaciones, manteniendo el perfil que lo había convertido en uno de los concursantes más queridos por sus compañeros.

La definición se dio entre los últimos dos puestos de la gala y el veredicto inclinó la balanza. El jurado resolvió que Miguel Ángel Rodríguez abandonara la competencia, lo que generó una reacción inmediata en el estudio, con gestos de emoción tanto en el balcón como en la mesa de evaluación.

Entre las devoluciones finales apareció un reconocimiento que sintetizó el clima de la despedida. “Va a quedara un gran silencio en este lugar”, expresó Germán Martitegui, visiblemente conmovido, mientras Wanda Nara sumó: “En la vida, necesitamos un Miguel Ángel”.

Fuera de cámara, el episodio reactivó una controversia previa que había condicionado su recorrido. Días antes, durante una instancia de beneficios, Miguel Ángel Rodríguez perdió parte de su preparación al desaparecer una crema que necesitaba para completar un postre, situación que lo dejó en desventaja competitiva.

En redes sociales, ese antecedente volvió a circular con fuerza y aparecieron mensajes que responsabilizan a Emilia Attias, señalada por algunos usuarios como posible involucrada. La versión, sin embargo, permanece en el terreno de las especulaciones y la propia actriz había sostenido públicamente que no tuvo participación.

La eliminación de Miguel Ángel Rodríguez cerró así una de las noches más sensibles de la temporada, con una salida rodeada de afecto interno y un debate externo que se trasladó de la cocina a las plataformas digitales mientras el programa continuaba su marcha.