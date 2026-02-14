El 14 de febrero tuvo postal propia en la cuenta de Mauro Icardi. El delantero eligió exhibir cómo celebró San Valentín junto a la China Suárez y dejó ver, sin filtros, la intimidad del festejo. Entre flores, lujo y palabras dedicadas, el gesto quedó registrado ante millones de seguidores.

Mauro Icardi publicó una secuencia de imágenes donde no sólo aparece con la actriz, sino que expuso cada uno de los obsequios que pensó para ella. El detalle más llamativo fue una cartera verde de la firma Louis Vuitton, modelo My Capucines, que ocupó un lugar central en la escena armada para la ocasión.

A ese regalo principal se sumaron dos ramos de rosas rojas, uno de ellos dispuesto con forma de corazón, que reforzó la estética clásica del Día de los Enamorados. La ambientación incluyó además osos de peluche y cajas de chocolates, componiendo una escenografía romántica que la propia pareja decidió compartir públicamente.

Pero Mauro Icardi no se limitó a mostrar objetos. El futbolista acompañó la publicación con una frase directa dirigida a la China Suárez. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió en su cuenta de Instagram, dejando en claro el tono emocional de la jornada.

La exposición no tardó en generar repercusión. Los comentarios se multiplicaron alrededor de las imágenes y muchos usuarios repararon en cada detalle del entorno. Entre flores y accesorios de lujo, la escena construyó una narrativa cuidada que reforzó la idea de celebración privada convertida en contenido público.

En medio de ese intercambio virtual, un elemento captó especial atención: en las fotos, la China Suárez luce un anillo en el dedo anular. El accesorio despertó especulaciones entre seguidores que interpretaron el gesto como posible señal de un compromiso, aunque ninguno de los dos confirmó nada al respecto.

Más allá de las interpretaciones, Mauro Icardi optó por mostrar su manera de conmemorar la fecha con la China Suárez y eligió hacerlo sin mensajes crípticos ni pistas ambiguas. Flores, lujo y palabras afectuosas. El resto quedó librado a la mirada de quienes siguen cada movimiento de la pareja.