Este 23 de febrero, Mirtha Legrand alcanzó los 99 años y lo hizo como mejor sabe: al frente de su histórico programa y rodeada del cariño de su público. Fiel a su estilo, la diva no se tomó descanso y compartió al aire que atraviesa una etapa de profunda felicidad, dejando en claro que su mayor deseo es conservar la salud para seguir disfrutando de la vida.

Durante la emisión, Martín “Campi” Campilongo y Dalia Gutmann, invitados de la noche, aprovecharon la fecha especial para indagar sobre el secreto de su vitalidad. Ambos coincidieron en destacar la energía arrolladora de la conductora y su disciplina frente a las cámaras, algo que despierta admiración incluso entre colegas de distintas generaciones.

Con humor intacto, Mirtha Legrand respondió a los elogios con una frase que desató risas en el estudio: “El trabajo me da salud, pero también soy haragana”. Lejos de mostrarse solemne, la conductora dejó en claro que su receta no es mágica ni sofisticada, sino que tiene que ver con pequeños hábitos sostenidos en el tiempo.

Cuando Dalia Gutmann fue al punto y le preguntó directamente cómo hace para llegar a los 99 años espléndida, la diva no dudó: “No hay ninguna rutina, nada, nada. Hago kinesiología dos veces por semana, en mi casa. Eso me hace bien”. Así, destacó que la constancia en cuidados simples es parte fundamental de su bienestar.

Con total sinceridad, Mirtha Legrand agregó: “Soy ágil, no soy una pelmaza. No hago meditación, no sé cómo se hace, el pensamiento se me va a otro lado”. La conductora dejó en evidencia que no sigue modas ni tendencias, sino que se mantiene fiel a su propia personalidad.

Además, subrayó el rol central que ocupa su vocación: “Soy entusiasta, me gusta mi trabajo”. Para Mirtha Legrand, el contacto con el público y la actividad constante son motores esenciales que la mantienen activa física y emocionalmente.

En cuanto a los festejos, reveló que Marcela Tinayre ya está organizando cada detalle: “Marcela está preparando todo lo de mi cumpleaños… Yo me siento feliz, estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Yo no pido dinero ni bienestar, pido salud, tener salud para tener esta vida que me es tan grata”.

Finalmente, enumeró sus hábitos cotidianos: “Como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas. Jamás tomé pastillas”. Así, Mirtha Legrand volvió a demostrar que su longevidad combina pasión, equilibrio y una actitud positiva que la convirtió en un ícono indiscutido del espectáculo argentino.