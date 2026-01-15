Rubén Patagonia murió a los 69 años y la conmoción se expandió rápido, especialmente en el sur argentino, donde su figura no era solo la de un artista, sino la de un referente cultural, político y humano. En Bariloche, en Chubut y en múltiples espacios ligados a la música y a las comunidades originarias, el impacto fue inmediato.

La noticia salió a la luz e inmediatamente comenzaron a conocerse los motivos de su fallecimiento. Rubén Patagonia atravesaba desde hacía tiempo distintos problemas de salud que se habían agravado en los últimos meses. Su estado era delicado y su entorno más cercano venía acompañándolo en un proceso complejo, marcado por internaciones y un deterioro progresivo que finalmente derivó en su muerte, aunque su familia nunca hizo pública la enfermedad que padecía.

Rubén Chauque nació el 2 de julio de 1956 en Chubut, eligió desde muy joven que su obra estuviera atada a una identidad concreta: la del sur profundo y la de los pueblos originarios. Su música nació como una forma de decir, de resistir y de contar historias que lo llevaron a convertirse en un referente del folklore mapuche.

Desde los años 70, Rubén Patagonia construyó un camino propio dentro de la música argentina. Su propuesta combinó raíces mapuches con lenguajes contemporáneos y logró algo poco frecuente: tender puentes entre el folklore, el rock y la memoria colectiva. Discos como Más Acá del Colorado, Miremos al Sur, Ay, Patagonia y Volver a Ser Uno se transformaron en piezas clave para entender otra mirada sobre el país, una que parte desde el sur hacia el resto del mapa.

Su recorrido también estuvo marcado por encuentros fundamentales. Compartió escenarios y proyectos con figuras como León Gieco, Divididos, Almafuerte, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale, generando cruces que ampliaron el alcance de su mensaje. Incluso Ricardo Iorio y León Gieco participaron como productores en distintos momentos de su discografía, un dato que habla del respeto que supo ganarse dentro del ambiente musical.

Rubén Patagonia también dejó huella en el cine. Participó en La película del Rey, de Carlos Sorín, y en producciones internacionales filmadas en Estados Unidos, Italia y Francia, donde compartió pantalla con actores como Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras. Su presencia siempre fue la misma: sobria, potente y ligada a la tierra.

La muerte de Rubén Patagonia no solo cierra una trayectoria artística. Marca la despedida de una voz que narró el sur argentino desde adentro, sin concesiones y sin disfraces. Un músico que entendió el arte como compromiso y que dejó una obra imposible de separar de la historia, la identidad y la dignidad de los pueblos que representó.