El meteotsunami que afectó este lunes a Mar del Plata y Santa Clara del Mar dejó una jornada marcada por el miedo, la confusión y la tragedia. En medio de ese escenario inesperado, Matías Alé fue uno de los testigos directos del fenómeno, ya que se encontraba transmitiendo en vivo para su programa en NET TV cuando el mar comenzó a avanzar de manera abrupta sobre la playa.

Desde el mismo canal, el actor y conductor explicó que eran los únicos que estaban al aire y desde el lugar de los hechos. Mientras aún se investigan las causas del meteotsunami, confirmó que el saldo fue alarmante: más de 35 personas heridas y la muerte de un deportista marplatense de elite, una noticia que golpeó con fuerza a toda la ciudad.

Al recordar el momento exacto en el que todo cambió, Matías Alé detalló que el clima era el típico de un día pleno de verano. La playa estaba colmada y el calor invitaba a refrescarse en el mar. Incluso, contó que le sugirieron a Carna que se acercara al agua para mojarse los pies, sin imaginar lo que estaba por suceder segundos después.

Fue en ese instante cuando el conductor notó algo fuera de lo común. “Empiezo a ver una estampida de gente que salía de la playa”, relató Matías Alé, describiendo cómo familias enteras corrían desesperadas para escapar del avance repentino del agua. La escena se volvió caótica en cuestión de segundos.

Conmovido por lo ocurrido, el actor remarcó las consecuencias humanas del meteotsunami. Habló de niños que perdían de vista a sus padres, personas que veían desaparecer sus pertenencias y del dolor profundo que dejó la pérdida de una vida en un contexto totalmente inesperado para la costa atlántica.

Minutos más tarde, Carna también se sumó al móvil y aportó su testimonio. Contó que la playa estaba repleta y que habían realizado varias notas con turistas. Al intentar salir del lugar, la multitud se chocaba entre sí producto del pánico y la falta de espacio para escapar con rapidez.

Ya con el paso de las horas, Matías Alé reveló que al día siguiente todavía había personas recorriendo la orilla. Muchos buscaban objetos personales perdidos durante el caos, como llaves de casas, incluso utilizando detectores de metales para intentar recuperarlas entre la arena.

Para cerrar, el conductor reflexionó sobre lo inusual del fenómeno. Explicó que la ola no superó el metro de altura, pero que no es normal que algo así ocurra en Mar del Plata, y mucho menos en plena temporada de verano, cuando las playas están abarrotadas de gente.