La muerte de Pier Fritzsche conmocionó al mundo del espectáculo. El ex bailarín de Wanda Nara, figura histórica del Bailando y uno de los rostros más queridos de ShowMatch, falleció el 27 de noviembre de 2018 a los 42 años, luego de enfrentar en secreto una dura enfermedad. Su partida sorprendió incluso a muchos de sus compañeros, ya que eligió no hacer pública la gravedad de su cuadro.

Desde muy joven, Pier Fritzsche sintió que la danza era su camino. Criado en Martín Coronado, en el oeste del Gran Buenos Aires, tuvo que enfrentar la resistencia de su familia, que soñaba con un futuro más estable para él. Se recibió de profesor de Educación Física, pero jamás abandonó su verdadera pasión: el escenario.

Su salto a la popularidad llegó de la mano de Marcelo Tinelli en ShowMatch, donde se convirtió en uno de los primeros soñadores del certamen. En 2008 bailó junto a Karina Jelinek, en 2010 acompañó a Silvina Escudero y luego compartió pista con las hermanas Wanda Nara y Zaira Nara, consolidándose como un partenaire talentoso y carismático.

También vivió momentos intensos, como su conflictiva experiencia con Andrea Rincón, que lo llevó a renunciar al certamen. “Es una mina espectacular y la quiero, pero no puedo seguir con ella. No la estoy pasando bien”, expresó en su momento. Con Graciela Alfano también tuvo diferencias, demostrando que detrás de su simpatía había un carácter firme.

En la pista brilló además con Luciana Salazar, Dolores Barreiro, Marixa Balli y Marcelo Tauro. Fuera de la televisión, fue figura en los carnavales de Gualeguaychú y formó parte de la revista Magnífica, encabezada por Carmen Barbieri, tanto en Mar del Plata como en el teatro Astros.

En 2015 recibió un diagnóstico devastador: dos tumores en el hígado. Con el paso del tiempo, el cáncer avanzó y en 2018 los médicos le indicaron cuidados paliativos. Sin embargo, Pier Fritzsche decidió mantener la noticia en reserva y continuar trabajando como si nada ocurriera.

Sus compañeros notaban su deterioro físico, pero él evitaba profundizar. Ni Carmen Barbieri ni Marcelo Tinelli conocían la magnitud de su estado hasta que se confirmó su fallecimiento. Eligió vivir sus últimos días arriba del escenario, recibiendo aplausos.

Generoso, alegre y auténtico, Pier Fritzsche dejó una huella imborrable en la televisión argentina. Su historia, ligada para siempre a Wanda Nara, ShowMatch y el universo de Marcelo Tinelli, es también la de un artista que decidió despedirse a su manera: en silencio y bailando.