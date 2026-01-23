La conversación avanzaba con calma hasta que algo cambió el clima del estudio. Nico Vázquez hablaba desde un lugar íntimo, sin buscar impacto ni misterio, cuando una situación inesperada interrumpió el relato y transformó una anécdota personal en un momento que nadie supo cómo explicar en el instante.

El episodio ocurrió durante una entrevista en el programa Todo Pasa, en Urbana Play, mientras el actor dialogaba con Matías Martin. En ese contexto, Nico Vázquez recordaba a su hermano Santiago, fallecido en 2016, y reflexionaba sobre las distintas maneras en las que siente su presencia en la vida cotidiana, incluso varios años después de su partida.

En medio de ese relato, el actor compartió una escena que ya de por sí lo había marcado. Contó que tiempo atrás un hombre se le acercó junto a su hijo y le hizo un pedido inesperado. “Me gustaría que te saques una foto con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, recordó el actor. La situación lo desconcertó y, según contó, pensó: “Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto”.

Mientras reconstruía esa experiencia al aire, ocurrió algo que alteró por completo el ritmo del programa. Las luces del estudio comenzaron a titilar, la luz se cortó y la transmisión sufrió una breve interrupción técnica. La reacción fue inmediata. Matías Martin quedó en silencio, visiblemente sorprendido, y el propio Nico Vázquez se detuvo por unos segundos, atento a lo que estaba pasando alrededor.

El actor no esquivó lo ocurrido y lo incorporó a su relato en tiempo real. “No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, lanzó, generando un clima de tensión que se percibió tanto en el estudio como del otro lado de la transmisión. Tras esa pausa, decidió seguir adelante.

Fue entonces cuando llegó el tramo más impactante de la historia. Nico Vázquez reveló el desenlace de aquel encuentro con el niño. “Campeón, ¿cómo te llamás? ‘Santi’, me dice. Y ese Santi me dio un abrazo ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara... yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: ‘necesito darte un abrazo’. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi”.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones. Para muchos, fue una simple casualidad. Para otros, una señal difícil de ignorar. Lo cierto es que Nico Vázquez cerró su relato con la sensación intacta de haber sentido a su hermano presente, justo cuando más lo necesitaba.