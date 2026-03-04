Un hombre de 32 años fue detenido este miércoles tras ser sorprendido robando dentro de una vivienda del barrio Rincón del Valle, en la capital neuquina. La policía logró atraparlo in fraganti en el primer piso del inmueble, luego de un aviso telefónico que alertaba sobre el ingreso de un sospechoso a la casa. Sin embargo, el detenido no colaboró con los oficiales y mostró una actitud hostil, lo que obligó a la fuerza policial a utilizar la fuerza para reducirlo.

El hecho ocurrió cuando un llamado al 911 alertó a personal de la Comisaría 21° sobre un posible robo en progreso en una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, los oficiales lograron localizar al delincuente en el primer piso de la casa. La resistencia del detenido fue inmediata: al intentar ser trasladado, comenzó a agredir a los uniformados, por lo que "fue necesario hacer uso de la fuerza para asegurar su arresto" y evitar mayores conflictos.

Según el informe policial, el sujeto se negó a colaborar en todo momento y adoptó una actitud agresiva. A pesar de ello, los oficiales lograron controlarlo y trasladarlo a la unidad policial sin mayores complicaciones. Durante el procedimiento, se mantuvo comunicación constante con la Fiscalía interviniente, que dispuso que el detenido fuera notificado de su libertad supeditada a la causa, una vez que se completaran todas las diligencias correspondientes.

La damnificada, propietaria de la vivienda, se presentó en la comisaría para formalizar la denuncia por el robo. El detenido permanece bajo investigación por el delito de robo, y la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para resolver la situación judicial.