Paulo Londra atraviesa uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la vida personal. Junto a Martina Quetglas organizaron el baby shower de su bebé y decidieron compartir parte de la celebración en redes. Las imágenes, llenas de ternura y complicidad, dejaron ver cómo viven esta cuenta regresiva y el amor que se respira alrededor de Justi, el nombre elegido para el pequeño que viene en camino.

El festejo fue íntimo, en casa, rodeados de afectos cercanos. No hubo grandes despliegues, pero sí un cuidado especial por los detalles: decoración suave, climas cálidos y esa mezcla de risas, abrazos y miradas que dicen más que cualquier texto. La frase que acompañó varias de las postales fue simple y directa: “Te esperamos, Justi”.

En las fotos se ve a Martina radiante, luciendo su pancita decorada de manera tierna con brillitos plateados y un look relajado que encajó perfecto con el clima de la tarde. A su lado, Paulo Londra aparece sonriente, abrazándola al borde de la pileta, cómplices y felices por la etapa que están por empezar juntos.

La ambientación fue delicada: globos en tonos claros, flores, mesa dulce y una torta que funcionó como centro de la celebración. En otro momento, una lluvia de confeti reforzó la idea de bienvenida y el nombre que ya se convirtió en parte del universo familiar: Justi.

Para Paulo Londra, el baby shower llega en un tiempo especial, con más calma y estabilidad tras su regreso a la música y una vida que vuelve a acomodarse. Esta nueva hija suma una capa más a su historia familiar y a la que ya comparte con sus dos hijas mayores.

Para Martina, el embarazo vino acompañado de una exposición diferente, aunque siempre con un estilo cercano, natural y sin estridencias. A través de fotos simples, eligieron contar el momento sin discursos largos: apenas gestos, sonrisas y el registro de algo que los atraviesa profundamente.

Las publicaciones recibieron una catarata de mensajes de cariño y buenos deseos. Y quedó claro que, mientras ultiman detalles y preparan todo para la llegada, el sentimiento que manda es el mismo en cada imagen: ilusión, unión y la alegría enorme de esperar juntos a Justi.