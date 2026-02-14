Un parapentista protagonizó un accidente este viernes cerca de las 13:30 en el kilómetro 5 de la avenida Pioneros, en San Carlos de Bariloche. Tras una maniobra fallida perdió altura y terminó con el equipo peligrosamente enganchado en cables eléctricos de la calle Furman, a pocos metros del predio del Teleférico Cerro Otto.

La situación generó un gran susto entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona oeste de la ciudad, ya que el deportista quedó suspendido en altura sobre el tendido. El área es conocida como “el campito”, un espacio utilizado con frecuencia por parapentistas para realizar aterrizajes.

No se trata del primer episodio de este tipo en el lugar. En 2024, una turista que practicaba parapente también quedó enganchada en cables en el mismo sector y sufrió quemaduras de consideración en las piernas.

Tras el accidente, personal de emergencia acudió al lugar para asistir al parapentista y asegurar el perímetro ante el riesgo eléctrico. Las tareas se concentraron en estabilizar la situación y evitar mayores complicaciones tanto para el deportista como para quienes se encontraban en las inmediaciones.