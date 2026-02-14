La estadía de Susana Giménez en Madrid no pasó inadvertida y, lejos de tratarse de un simple viaje de descanso, terminó destapando una definición fuerte sobre su futuro laboral. Según contó Marina Calabró en Lape Club Social Informativo (América TV), una charla privada en un restaurante se filtró y dejó al descubierto la postura de la diva frente a una propuesta concreta de Telefe.

De acuerdo al relato, un allegado a Guido Zaffora escuchó desde una mesa contigua una conversación en la que Susana Giménez hablaba sin filtros. Allí habría confirmado que recibió la oferta para regresar con dos programas semanales al canal de las pelotas. Sin embargo, su respuesta fue categórica. “Dijo que no. Ella siente íntimamente que su programa es una etapa recontra cerrada y cumplida”, aseguró Marina Calabró.

La decisión no tendría que ver con lo económico sino con el desgaste que implica volver al centro de la escena. Según se escuchó en esa cena, la conductora expresó: “Es agotador hacer televisión, volvés al ojo de la tormenta, vuelven todos los focos a mí y, si no hago los 30 puntos de rating que hacía hace años, me juzgan”. El peso de la comparación sería determinante.

A pesar de rechazar el regreso estable a Telefe, Susana Giménez no desaparecería por completo. Trascendió que viajaría al Mundial y participaría en especiales junto a Marley, lo que marcaría apariciones puntuales pero no un ciclo regular como en otras épocas.

En paralelo, el futuro de la diva también se proyecta en la ficción. En DDM (América TV), Guido Zaffora reveló detalles sobre la esperada biopic de Susana Giménez, un proyecto que ya se encuentra en etapa de definiciones clave y que promete mostrar distintas etapas de su vida.

“En estos momentos están definiendo el tema libros, quieren ver qué momentos se van a contar. No se quieren comparar con otras biopics”, explicó Guido Zaffora. Y agregó: “Quieren que tenga una trascendencia internacional como lo es Susana”. La reunión decisiva sería en 20 días y el estreno apuntaría a fines de 2027.

Uno de los puntos más delicados es el casting. “Susana no quiere, a diferencia de Moria, que sean actrices conocidas”, detalló el panelista. Según la propia conductora: “Es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, me vean a mí”. Por eso quiere supervisar cada elección y dar el visto bueno final.

Entre los nombres que suenan fuerte aparece Julieta Nair Calvo, quien ya trabajó con la diva en Piel de Judas. “Esta chica puede ponerse en mi piel”, habría dicho Susana Giménez, entusiasmada con la posibilidad. Además, la serie contaría con dos o tres actrices para representar distintas etapas, consolidando así un proyecto ambicioso que mantiene viva su leyenda.