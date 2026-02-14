Las rutas neuquinas volverán a ser protagonistas durante el próximo fin de semana largo de Carnaval. Con miles de vehículos en circulación y un fuerte movimiento turístico hacia la cordillera, el Gobierno provincial puso en marcha un amplio operativo de prevención y asistencia vial que se extenderá a lo largo de los principales corredores de la provincia.
El despliegue comenzará con el inicio del feriado y se mantendrá activo tanto en los días de mayor salida como en el regreso de los visitantes. La estrategia apunta a ordenar el tránsito, reducir riesgos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier inconveniente, en un contexto donde se espera una de las primeras grandes movilizaciones turísticas del año.
La Policía del Neuquén será la encargada de llevar adelante el operativo, con la participación de divisiones de Tránsito, brigadas rurales, grupos especiales y comisarías locales. Habrá puestos fijos, controles vehiculares y patrullajes constantes en rutas nacionales y provinciales, con especial atención en accesos urbanos, zonas turísticas y tramos de alto flujo vehicular.
Además de los controles, el personal brindará información y acompañamiento a los viajeros, con recomendaciones sobre conducción segura, uso obligatorio del cinturón, luces reglamentarias y la prohibición del uso del celular al volante. También se ofrecerá orientación turística y asistencia ante emergencias o imprevistos durante el trayecto.
En paralelo, la ciudad de Neuquén se prepara para vivir el tradicional Carnaval, previsto para este domingo, con feria de artesanos y espectáculos musicales. Se estima la presencia de alrededor de 30 mil personas, por lo que se implementará un operativo especial de tránsito y seguridad en la capital, con apoyo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), para garantizar el normal desarrollo de las actividades y el cuidado de los asistentes.
Puntos claves:
- Puesto de Tránsito en el Km 1324 de RN 22
- RN 237 - KM 1444 (ZONA URBANA)
- RN 237 – KM 1518 (COLLON CURA)
- Puente La Rinconada
- División Transito Zapala. Puesto I: RN 22 km 1.4000
- División Brigada Rural Zapala: RP 13 altura vías férreas
- Patrullas preventivas sobre las Rutas Provinciales y nacionales N° 5, 7, 17, R-N 40
- Destacamento Puente Carretero
- Destacamento Tercer Puente
- Destacamento Balsa Las Perlas
- Patrullaje preventivo Avenida Mosconi - Ruta Provincial 7- Autovía Norte
- División Tránsito Villa Obrera
- Destacamento Dique Ballester
- RP 7 Y 51
- Patrullaje preventivo RP 7-51- 67
- División Tránsito Rural y Turística Plottier Senillosa
- Arroyito – Ruta 22 KM 1248 – El Mangrullo-
- Destacamento Bascula
- Patrullaje preventivo RN 22- Autovía Norte
- RP 43
- RN 40 y RP 23 (PUESTO 1)
- Puesto Muelle de Piedra
- Puesto policial Aurauco
- RN 40 - KM 2056
- RN 40 - KM 2225
- RN 237 y RP 65
Objetivos específicos
- Reforzar la seguridad vial: Mediante controles preventivos y fiscalización del tránsito.
- Asistencia: Brindar asistencia rápida a turistas en caso de emergencias.
- Coordinación: Realizar acciones conjuntas con otros organismos y fuerzas de seguridad.
- Mantener la paz social: Y el respeto a la legalidad.
- Concientización: Informar a los turistas sobre la conducción segura (no uso de dispositivos móviles, uso del cinturón de seguridad, luces, etc.).
- Asesoramiento: Ofrecer información sobre lugares turísticos, ubicaciones, medidas de seguridad y recomendaciones.