Las rutas neuquinas volverán a ser protagonistas durante el próximo fin de semana largo de Carnaval. Con miles de vehículos en circulación y un fuerte movimiento turístico hacia la cordillera, el Gobierno provincial puso en marcha un amplio operativo de prevención y asistencia vial que se extenderá a lo largo de los principales corredores de la provincia.

El despliegue comenzará con el inicio del feriado y se mantendrá activo tanto en los días de mayor salida como en el regreso de los visitantes. La estrategia apunta a ordenar el tránsito, reducir riesgos y garantizar una respuesta rápida ante cualquier inconveniente, en un contexto donde se espera una de las primeras grandes movilizaciones turísticas del año.

La Policía del Neuquén será la encargada de llevar adelante el operativo, con la participación de divisiones de Tránsito, brigadas rurales, grupos especiales y comisarías locales. Habrá puestos fijos, controles vehiculares y patrullajes constantes en rutas nacionales y provinciales, con especial atención en accesos urbanos, zonas turísticas y tramos de alto flujo vehicular.

Además de los controles, el personal brindará información y acompañamiento a los viajeros, con recomendaciones sobre conducción segura, uso obligatorio del cinturón, luces reglamentarias y la prohibición del uso del celular al volante. También se ofrecerá orientación turística y asistencia ante emergencias o imprevistos durante el trayecto.

En paralelo, la ciudad de Neuquén se prepara para vivir el tradicional Carnaval, previsto para este domingo, con feria de artesanos y espectáculos musicales. Se estima la presencia de alrededor de 30 mil personas, por lo que se implementará un operativo especial de tránsito y seguridad en la capital, con apoyo del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), para garantizar el normal desarrollo de las actividades y el cuidado de los asistentes.

Puntos claves:

Puesto de Tránsito en el Km 1324 de RN 22

RN 237 - KM 1444 (ZONA URBANA)

RN 237 – KM 1518 (COLLON CURA)

Puente La Rinconada

División Transito Zapala. Puesto I: RN 22 km 1.4000

División Brigada Rural Zapala: RP 13 altura vías férreas

Patrullas preventivas sobre las Rutas Provinciales y nacionales N° 5, 7, 17, R-N 40

Destacamento Puente Carretero

Destacamento Tercer Puente

Destacamento Balsa Las Perlas

Patrullaje preventivo Avenida Mosconi - Ruta Provincial 7- Autovía Norte

División Tránsito Villa Obrera

Destacamento Dique Ballester

RP 7 Y 51

Patrullaje preventivo RP 7-51- 67

División Tránsito Rural y Turística Plottier Senillosa

Arroyito – Ruta 22 KM 1248 – El Mangrullo-

Destacamento Bascula

Patrullaje preventivo RN 22- Autovía Norte

RP 43

RN 40 y RP 23 (PUESTO 1)

Puesto Muelle de Piedra

Puesto policial Aurauco

RN 40 - KM 2056

RN 40 - KM 2225

RN 237 y RP 65

