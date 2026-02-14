La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar tras una nueva audiencia por el divorcio que, lejos de acercar posiciones, profundizó el conflicto. En DDM (América TV), Guido Zaffora reveló detalles explosivos sobre la instancia judicial que se llevó adelante en Italia y que dejó en evidencia que el acuerdo está cada vez más lejos.

Al comienzo del programa, Mariana Fabbiani fue contundente: “Ayer se llevó a cabo una nueva audiencia por el divorcio y está todo mal”. Según detallaron, ambas partes presentaron ante la jueza el listado de bienes y ganancias, pero el intento de conciliación volvió a fracasar, sobre todo en el plano económico.

Uno de los puntos más tensos fue el pedido de compensación. “La jueza italiana le pidió a Mauro Icardi que pague 2 millones de euros por el divorcio, porque fue él que lo presentó”, explicó Guido Zaffora. Mientras la defensa del futbolista rechazó el monto, los abogados de Wanda Nara insistieron en que la cifra debe cumplirse sin excepciones.

El delantero del Galatasaray intentó otra estrategia: dividir los bienes en partes iguales. “Él quiere ser socio de todo para tener 50/50”, sostuvo el panelista. Sin embargo, la magistrada fue clara al respecto: “Wanda no tiene obligaciones de ser socia, porque ese pedido fue negado”, marcando un revés para el jugador.

En paralelo, comenzó a circular la hipótesis de adulterio como posible argumento de defensa. Según deslizó Guido Zaffora, “Creo que al pagar la compensación financiera él estaría reconociendo que no hubo un causal de Wanda para el divorcio”. Desde el entorno de la empresaria aseguran que ella “no quiere ceder nada” y que “Mauro Icardi no suelta y quiere seguir casado con Wanda Nara”.

La tensión también se trasladó a la pantalla de Cortá por Lozano (Telefe), donde Lara Piro, abogada del futbolista, salió con los tapones de punta. “Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Mauro está muy bien y está muy enamorado”, afirmó, desmintiendo además un supuesto video viral.

Sobre esas imágenes, fue tajante: “No hubo videollamada, Mauro no habla así. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada”. Incluso recordó polémicas pasadas: “¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos?”.

Finalmente, Lara Piro anticipó un desenlace inminente: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar”. La próxima audiencia será el 25 de marzo y podría definir el futuro de Mauro Icardi y Wanda Nara, en una historia que parece no tener fin.