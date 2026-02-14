El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró que cualquier intento estadounidense de "conspirar" para separar Taiwán de China conduciría "muy probablemente a una confrontación". China considera la isla como una de sus provincias que no ha logrado unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949, y no excluye el recurso a la fuerza para tomar su control.

Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Pekín, pero no con Taiwán. No obstante, es el principal proveedor de armas a la isla. "Cruzar las líneas rojas de China" y podría llevar a una "confrontación"

Durante una intervención este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, Wang instó a Washington a elegir el camino "pragmático de la cooperación y los intereses comunes" con China.

Al mismo tiempo, llamó a evitar la vía del "desacoplamiento, la disociación y la ruptura de vínculos con China, la oposición a todo lo relacionado con China, la formación de diversos bloques y grupos dirigidos contra China, e incluso la de incitar y conspirar para dividir China a través de Taiwán".

"Esto sería cruzar las líneas rojas de China" y "podría muy probablemente conducir a una confrontación entre China y Estados Unidos", advirtió. Taiwán es uno de los temas más sensibles para Pekín, ya que afecta a la integridad territorial china.

Fuentes: afp/reuters

