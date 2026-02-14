El mundo del espectáculo volvió a sacudirse tras una explosiva revelación de Ángel de Brito, quien decidió blanquear el nombre de la periodista que, según fuertes versiones, le habría enviado fotos privadas a Mauro Icardi. El conductor de LAM puso fin al misterio en sus redes sociales y generó un verdadero terremoto mediático que involucra también a la China Suárez, Yanina Latorre, Guido Záffora y Majo Martino.

La polémica comenzó cuando la China Suárez habló en una entrevista con Moria Casán y deslizó que “muchas mujeres del medio” le escriben al futbolista. Aunque aclaró que la situación no le preocupa, sus palabras encendieron las alarmas y desataron una catarata de especulaciones sobre quiénes serían esas figuras interesadas en el delantero.

En ese contexto, Guido Záffora aportó datos que rápidamente instalaron el nombre de Majo Martino en el centro de la escena. La panelista de Sálvese quien pueda salió al cruce para desmentir categóricamente la versión, pero el rumor ya circulaba con fuerza en redes sociales y programas de televisión.

Por su parte, Yanina Latorre sumó más intriga al asegurar: “Sé quién es la panelista que le escribe y le mandó fotulis… es rubia”. Esa frase, lejos de aclarar el panorama, avivó las teorías y multiplicó los señalamientos en el ambiente artístico.

Cansado de las insinuaciones, Ángel de Brito decidió terminar con el enigma y publicó en sus historias: “Están todos diciendo sin nombrarla que Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi”. De esta manera, el periodista expuso el nombre que hasta ese momento circulaba en voz baja.

Además, el conductor cuestionó directamente a Yanina Latorre por no mencionar a la supuesta involucrada: “¿Por qué no la nombran y chau? Tanta vuelta Yanina Latorre”. Su postura fue clara: si hay una acusación, debe hacerse con nombre y apellido.

Para cerrar cualquier especulación que pudiera involucrarlo, Ángel de Brito lanzó una frase irónica pero contundente: “Yo no soy”. Así, el conductor dejó en claro que no forma parte de la historia y volvió a demostrar que no le tiembla el pulso a la hora de revelar lo que otros prefieren callar.