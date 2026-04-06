En una nueva aparición televisiva, Roberto García Moritán dejó tela para cortar al hablar sin filtros sobre su relación pasada con Carolina “Pampita” Ardohain. Invitado al ciclo La mañana con Moria, el economista enfrentó preguntas punzantes de Moria Casán y terminó haciendo una confesión que generó revuelo.

Durante la charla, el exfuncionario recordó cómo fue el recordado pedido de casamiento en Punta Cana, un momento que en su momento fue celebrado como un gesto romántico inolvidable. Sin embargo, ahora sumó un detalle inesperado que cambió la percepción pública.

Todo comenzó cuando Moria Casán lanzó una pregunta filosa sobre si la iniciativa había sido realmente propia. Lejos de esquivar el tema, Roberto García Moritán respondió con sinceridad: “Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”, dejando en claro el fuerte vínculo emocional que existía.

Pero la conductora redobló la apuesta y fue más directa. Ante la insistencia, el empresario sorprendió al admitir: “No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado”. La frase no tardó en generar repercusiones.

El vínculo entre Roberto García Moritán y Pampita siempre captó la atención mediática. Se casaron en 2019 y formaron una familia con el nacimiento de Ana, pero la relación llegó a su fin en 2024 en medio de versiones de infidelidad.

Al profundizar en aquel momento, el economista detalló cómo organizó la propuesta. “Me senté con la gente del hotel y pedí todo lo que hiciera falta para que fuera inolvidable”, explicó, mencionando desde fuegos artificiales hasta elementos extravagantes.

Pese al despliegue y la intensidad de aquella escena, Roberto García Moritán dejó en claro que hoy no repetiría algo similar. “No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas”, lanzó, con un tono entre irónico y reflexivo.

Con estas declaraciones, Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la escena mediática, mientras el recuerdo de su relación con Pampita suma un nuevo capítulo cargado de polémica y sinceridad.