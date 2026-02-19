Antes de que se enciendan las cámaras, una cifra empezó a circular y generó ruido. Gran Hermano vuelve con su edición Generación Dorada y, a días del debut, trascendió cuánto cobrarían los participantes por cada semana dentro de la casa más observada del país.

Si bien se estima que estar en televisión las 24 horas del día podría significar embolsar una suma importante de dinero, el dato que reveló el periodista Santiago Sposato está lejos de estar relacionado a la fortuna. Se debe a que explicó cómo se liquidaría el pago según la permanencia de cada jugador. “Cuando vos salgas te van a decir, estuviste 17 semanas, bueno, te corresponde tanto”, detalló al describir el mecanismo previsto para quienes abandonen el reality.

Luego precisó el monto que recibirían quienes ingresen el lunes 23: “137 mil pesos por semana”. Esa cifra se multiplicaría según la cantidad de semanas que cada participante logre sostenerse en competencia, lo que convierte la duración en la casa en un factor económico determinante.

Si se proyecta ese valor a un período mensual, el cálculo rondaría los “548.000 pesos”. La comparación no tardó en aparecer en redes sociales, donde usuarios contrastaron el número con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente, alimentando un debate que excede lo estrictamente televisivo.

Gran Hermano mantiene a sus jugadores aislados las 24 horas, generando contenido continuo para transmisiones en vivo y emisiones editadas. Esa dinámica fue uno de los puntos más discutidos en las plataformas digitales, donde muchos consideraron baja la retribución en relación con la exposición permanente.

Más allá de la polémica, el esquema contempla que el ganador acumule lo percibido durante su estadía y lo sume al premio mayor. En la edición anterior, ese monto final alcanzó cifras millonarias y volvió a instalar la expectativa económica como motor del juego.

Mientras la producción ajusta detalles para el estreno, la conversación ya se encendió antes del primer ingreso y generó críticas por lo que se lleva el canal y quienes encabezan el reality en comparación con los protagonistas. La cifra quedó flotando y será parte del análisis durante toda la temporada. En Gran Hermano, cada semana vale estrategia, resistencia y ahora también números concretos.