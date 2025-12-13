Nahuel Pennisi, uno de los cantautores más sensibles y queridos de la música argentina, sorprendió al revelar detalles íntimos de su vida personal en una reciente entrevista. Durante su visita a Ferne con Grego, el ciclo que conduce Grego Rossello por Telefe, el artista habló como pocas veces sobre su historia de amor con Mayra Deleo, su esposa y madre de sus dos hijos, una mujer clave en su presente emocional y familiar.

El primer encuentro entre Nahuel Pennisi y Mayra Deleo fue completamente casual y lejos de cualquier expectativa romántica. Ocurrió en Tucumán, en el marco de un compromiso laboral, ya que ella formaba parte de la productora que contrataba al músico para distintos festivales. Lo que parecía un vínculo estrictamente profesional comenzó a transformarse con pequeñas charlas y una conexión inesperada.

Entre los recuerdos que más atesora Nahuel Pennisi, hay un detalle sensorial que quedó grabado para siempre: el perfume de Mayra Deleo. Según contó el cantante, ese aroma fue uno de los primeros disparadores de atracción y, con el paso de los años, se convirtió en un símbolo de aquel inicio tan genuino. Incluso reveló que recién siete años después ese perfume volvió a aparecer.

Más allá de lo anecdótico, el artista destacó que lo que realmente los unió fueron los valores compartidos. Nahuel Pennisi explicó que la importancia de la familia, las comidas en grupo, los mates compartidos y la presencia constante de padres y hermanos fueron pilares fundamentales en la construcción del vínculo con Mayra Deleo.

Las reuniones familiares numerosas también marcaron una diferencia profunda para el músico. Acostumbrado a una dinámica distinta, Nahuel Pennisi quedó impactado por los encuentros dominicales con los suegros, cuñados, tíos y primos de Mayra Deleo, donde podían reunirse más de veinte personas alrededor de una mesa.

Otro punto clave fue que Mayra Deleo no tenía una mirada fanática sobre la carrera del cantante. Nahuel Pennisi valoró especialmente que ella no fuera seguidora previa de su música, sino que lo conociera primero como persona, sin intereses ni expectativas artísticas de por medio.

Con el paso del tiempo, la relación se consolidó de manera natural. Nahuel Pennisi y Mayra Deleo formaron una familia sólida, lejos de los flashes, sostenida en el afecto cotidiano y en los gestos simples que, según el músico, son los que realmente construyen el amor duradero.

La historia de Nahuel Pennisi y Mayra Deleo demuestra que los grandes vínculos no siempre nacen de planes elaborados, sino de encuentros inesperados. Hoy, el artista no solo celebra su carrera, sino también la calma y la felicidad que encontró junto a la mujer que, sin buscarlo, conquistó su corazón.