Grego Roselló confesó por qué no quiso ser el novio de Nati Jota

En el mundo del espectáculo, no son pocos los rumores que circulan sobre las relaciones entre figuras que comparten pantalla o redes sociales. Muchas veces, la complicidad que muestran alcanza para que sus seguidores imaginen algo más que una simple amistad. Ese fue el caso de Grego Roselló y Nati Jota, quienes durante años generaron especulaciones sobre un posible romance.

El comediante sorprendió al hablar del tema sin rodeos durante una entrevista en vivo. Lo hizo en un contexto poco común: conectado a un detector de mentiras, debía responder preguntas personales con la sinceridad que exige un aparato diseñado para descubrir inconsistencias. Y en ese marco, salió a la luz lo que hasta ahora era apenas un rumor.

Cuando el conductor le consultó si alguna vez había pasado algo con su amiga Nati Jota, Grego Roselló lo negó. Sin embargo, el polígrafo indicó lo contrario. “Mintió o hay un recuerdo muy fuerte”, advirtió el especialista presente, lo que generó sorpresa en los presentes y obligó al humorista a explayarse.

Entonces llegó la confesión: “Durante mucho tiempo chapamos, pero nunca estuve con ella”. La declaración rompió con años de especulaciones. Aunque el entrevistador dudó de sus palabras, Grego Roselló aclaró por qué la relación no prosperó: “Te juro, había cero atracción”. Con esa frase dejó en claro que lo que muchos fans fantaseaban estaba lejos de la realidad.

El influencer explicó además cómo nació esa dinámica que tanto divertía a su audiencia. Según relató, la química entre ambos era natural y la gente disfrutaba de verlos juntos, lo que llevó a que varios de sus videos se hicieran virales. “Nos llevábamos muy bien, pero no pasaba más que eso”, resumió.

Grego Roselló también recordó algunos episodios de aquella etapa, cuando ambos trabajaban en el programa Redes de ESPN. Contó que solían ir juntos al canal y, en más de una ocasión, se besaban en el auto antes de entrar. “Era hace muchos años, vivíamos con nuestros padres todavía”, señaló entre risas.

La revelación no solo sorprendió por lo inesperada, sino también por la franqueza con la que decidió hablar. Sin dramatizar ni ocultar, narró cómo lograron mantener la amistad más allá de las confusiones.

Finalmente, explicó cómo resolvieron dar por terminada esa etapa de “chapas sin compromiso”. “Un día la dejé en su casa, nos dimos un beso, nos miramos y le dije: ‘¿Podemos parar de hacer esto?’. Porque la verdad, a ninguno de los dos nos pasaba nada”. Así, dejaron atrás las ilusiones ajenas para priorizar lo que hasta hoy los une: una amistad genuina.