La jueza Laura Gadano rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía en el marco de la causa que investiga la muerte de Oscar Eduardo Duca. El único imputado seguirá en libertad, aunque bajo condiciones estrictas, mientras se desarrollan las pericias y declaraciones que marcarán el rumbo de la investigación.

El crimen ocurrió el viernes por la tarde en calle Rural 4 de Guerrico, Roca. Allí, el acusado Masud se cruzó con Duca en un encuentro cargado de tensión por conflictos previos, aparentemente vinculados a una relación sentimental que la víctima mantenía con la madre del imputado. Según la fiscalía, tras detenerse y descender de los vehículos, Masud habría arrojado un objeto contundente que impactó en la cabeza de Duca y le provocó la muerte casi en el acto.

Sin embargo, la defensa planteó una versión distinta. Apoyada en el único testigo presencial, sostuvo que el acusado no descendió del vehículo con una piedra en la mano, sino que la tomó del suelo en el lugar. Esta diferencia en el relato fue clave durante la audiencia y debilitó la hipótesis de un ataque premeditado.

Durante la audiencia, las fiscales Teresa Villa y Daniela Hernando habían solicitado cuatro meses de prisión preventiva, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y ocultamiento del elemento utilizado en el hecho. Para ellas, la piedra que impactó en la cabeza de Duca es el principal elemento de prueba y el acusado habría intentado ocultarla.

Pero la jueza Gadano fue tajante: calificó esa hipótesis como una “mera conjetura” y recordó que fue el propio imputado quien dio aviso a las autoridades minutos después del crimen. Además, destacó que el testigo aseguró que el sospechoso “tomó algo del piso”, lo que contradice la idea de que bajó del vehículo con un arma preparada.

Finalmente, Gadano resolvió que el acusado continúe en libertad bajo condiciones: mantener domicilio fijo, presentarse todos los lunes y jueves ante la fiscalía y abstenerse de cualquier contacto con el entorno de la familia Duca. Para la magistrada, estos requisitos garantizan que la investigación avance sin interferencias.

La causa seguirá abierta hasta el 15 de junio. En ese período se realizarán pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y se tomarán nuevas declaraciones para esclarecer la relación entre ambos hombres y el contexto del enfrentamiento.