Rompió la puerta para robar en un comercio de Esmeralda y terminó detenida

Una mujer de 34 años, con un frondoso prontuario delictivo, fue sorprendida por la Policía en la madrugada de este miércoles cuando intentaba robar un comercio de indumentaria en calle Esmeralda al 1200 de Cipolletti

Todo ocurrió pasadas las 3.50, cuando un llamado a la línea 911 RN Emergencias alertó sobre movimientos sospechosos en un local de ropa. Al llegar, los efectivos de la Comisaría 32° constataron que la puerta de acceso tenía el vidrio destrozado y que, en el interior, había una persona revolviendo las prendas.

La escena no dejaba dudas: el comercio estaba dado vuelta, con ropa tirada por todos lados. La mujer fue inmediatamente reducida, esposada y trasladada a la comisaría.

Según confirmaron fuentes policiales, se trata de una conocida delincuente de la ciudad, con múltiples antecedentes que ya la tienen marcada en los registros judiciales.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística para relevar pruebas y dejar todo asentado en la causa. El fiscal de turno, Juan Pablo Escalada, ordenó que la imputada permanezca detenida y en las próximas horas se definirá su situación procesal bajo la acusación de tentativa de robo.

