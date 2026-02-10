La información empezó a circular con cautela desde España y fue ganando peso con el correr de las horas. Úrsula Corberó y el Chino Darín se habrían convertido en padres por primera vez en Barcelona, aunque hasta el momento no hubo confirmación directa de ninguno de los dos.

El dato surgió a partir de versiones difundidas en la televisión española y rápidamente fue replicado por distintos medios. Según esas informaciones, el nacimiento se habría producido en una clínica de la capital catalana, ciudad que la pareja habría elegido para atravesar este momento lejos de la exposición constante.

Por ahora, el hermetismo es total. No trascendieron detalles como el nombre, el sexo del bebé ni la fecha exacta del parto. Esa reserva resulta coherente con la manera en que Úrsula Corberó y el Chino Darín manejaron todo el embarazo, siempre con un perfil bajo y sin anuncios grandilocuentes.

La noticia también reavivó imágenes recientes que habían despertado atención en redes sociales. Días atrás, un video de Úrsula Corberó caminando junto a Ricardo Darín en España se volvió viral y fue leído como una señal de cercanía familiar en la previa de un momento importante.

Con este nacimiento, Ricardo Darín se habría convertido en abuelo por primera vez, un dato que sumó impacto entre los seguidores del actor. A pesar de la relevancia pública de su figura, el intérprete no realizó declaraciones ni publicaciones, en línea con la decisión familiar de preservar la intimidad.

La elección de Barcelona no fue casual dentro de las especulaciones previas. Durante meses, se había mencionado la posibilidad de que el parto ocurriera en Buenos Aires o en Madrid, ciudades ligadas al recorrido personal y profesional de la pareja. Finalmente, la capital catalana habría sido el escenario elegido para este inicio.

El embarazo había sido confirmado públicamente en septiembre de 2025, cuando Úrsula Corberó compartió una imagen personal en redes sociales con la frase “Esto no es IA”. Desde entonces, la pareja redujo al mínimo las apariciones conjuntas y evitó brindar detalles.

Mientras se aguarda una eventual comunicación oficial, la noticia se mantiene en el terreno de las versiones firmes pero no ratificadas. La expectativa está puesta en si, con el paso de las horas, Úrsula Corberó y el Chino Darín deciden presentar públicamente esta nueva etapa que, por ahora, eligieron vivir en silencio.