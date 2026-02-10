Bono de 178.000 dólares para cada jugador de Seahawks en el Super Bowl

Ganar el Super Bowl LX no solo significa levantar el trofeo Vince Lombardi. Los Seattle Seahawks, campeones de la edición 2026, también se aseguraron un premio económico individual para cada jugador del plantel, en línea con lo establecido por el convenio colectivo de la NFL.

Según el último Collective Bargaining Agreement (CBA), cada jugador del equipo ganador recibe un bono de 178.000 dólares, cifra que representa un incremento de 7.000 dólares respecto a la temporada anterior. El acuerdo prevé aumentos progresivos en los próximos años, con un pico proyectado para 2030, cuando el premio para el campeón alcanzará los 228.000 dólares por jugador.

A ese monto se le suman las primas acumuladas durante los playoffs. En el caso de Seattle, el plantel percibió 53.500 dólares por el bye en la ronda de comodines, 58.500 por disputar la ronda divisional y 81.000 dólares adicionales por conquistar la final de la Conferencia Nacional, antes de imponerse en el Super Bowl.

Los jugadores del equipo derrotado también reciben una compensación. En el Super Bowl 2026, los integrantes de New England Patriots cobraron 103.000 dólares por participar en el partido, suma que se agrega a las primas obtenidas en rondas previas. Para dimensionar el incentivo, el salario mínimo anual en la NFL está fijado actualmente en 840.000 dólares.