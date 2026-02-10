Mientras los docentes aún debaten si el ofrecimiento oficial alcanza para enfrentar la inflación, el Gobierno de Río Negro avanzó con un esquema salarial para las fuerzas de seguridad con aumentos previstos cada dos meses que contamplan el IPC nacional y de Viedma, además de un 1,5% por encima para cada mes y un bono de 250 mil pesos a pagar en dos veces. Una propuesta similar a la que escuchó UnTER el viernes pasado.

El anuncio del gobierno establece que todos los policías y penitenciarios, en actividad, retirados y pensionados, tendrán un ajuste salarial cada dos meses según el promedio del indice de inflación nacional y el de Viedma. A eso se suma un plus del 1,5% durante cuatro meses consecutivos, entre febrero y mayo. Y además un bono extraordinarios de 250 mil pesos, que se pagará en dos cuotas iguales de 125 mil. Sin distinción de jerarquías, todos los uniformados recibirán el mismo beneficio.

Activos, retirados y pensionados: todos adentro

El Gobierno aclaró que también incluyó a retirados y pensionados, que percibirán tanto el aumento por inflación como el adicional y la suma fija. En su caso, los pagos dependen de la firma de un decreto que ya está en trámite, para que nadie se quede afuera del nuevo esquema salarial.

En un escenario económico que golpea a cada familia, el Ejecutivo provincial eligió enviar un gesto de certidumbre a quienes patrullan las calles y sostienen la seguridad. La narrativa oficial habla de "esfuerzo cotidiano" y de "acompañamiento". Pero la lectura política es inevitable: mientras los docentes esperan definiciones que recién decidirán el próximo viernes en un Congreso en Cipolletti, los policías ya tienen garantizado que sus sueldos estarán por encima de la inflación.

La nueva oferta salarial que presentó el gobierno la semana pasada, también se repite para los estatales de UPCN y ATE. Los de pechera verde ya manifestaron su aceptación, en tanto que el gremio que conduce historicamente Juan Carlos Scalesi, planteó su disconformidad.

La medida no solo es económica, es también simbólica. Marca prioridades y expone tensiones: mientras un gremio clave como la UnTER sigue sin cerrar acuerdo, el Gobierno se apura en blindar a las fuerzas de seguridad. En Río Negro, la pulseada salarial se juega en dos tableros distintos, y el Ejecutivo ya mostró cuál quiere asegurar primero.