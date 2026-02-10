La histórica conductora Mirtha Legrand atraviesa uno de sus momentos de mayor enojo con El Trece y la situación escaló al punto de una fuerte advertencia. Todo se desató a partir de la salida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha, con quien la diva mantenía una relación de enorme complicidad durante las tradicionales cenas televisivas.

Según trascendió, Jimena Monteverde tendría su propio programa en vivo, una jugada estratégica del canal para competir directamente con Vero Lozano en la batalla por el rating. Esta decisión no cayó nada bien en Mirtha Legrand, quien siente que le quitaron a una pieza clave de su mesa sin contemplar su opinión ni su trayectoria.

Quien aportó más detalles del conflicto fue Paula Varela en Intrusos, por la pantalla de América TV. Allí, la periodista fue contundente al revelar el sentimiento de la diva: “Mirtha Legrand cree que el canal no la cuidó”, dejando en evidencia que el malestar no es menor y que la relación con las autoridades atraviesa horas delicadas.

En ese contexto, aseguran que Mirtha Legrand habría puesto el grito en el cielo y exigido que Jimena Monteverde continúe formando parte de La Noche de Mirtha. Incluso, ya habría iniciado conversaciones directas con los directivos del canal para concretar un operativo retorno que devuelva a la cocinera a su histórico lugar.

El tema llegó a oídos de la prensa y una periodista decidió consultarla directamente. “Hola Mirtha! ¿Cómo está? Quería preguntarle si habló o va a hablar con alguna autoridad del canal para que le ‘devuelvan’ a Jimena. Usted la quiere mucho, ¿no?”, fue la pregunta que desató la respuesta más fuerte de la diva.

Lejos de esquivar el tema, Mirtha Legrand respondió sin rodeos y dejó una frase que sacudió al medio: “Sí, acabo de mandarles un mensaje a Suar y Codevilla que si no vuelve Jimena yo me retiro del programa”. Una amenaza directa que encendió todas las alarmas en El Trece.

Tras ese mensaje, la conductora también aclaró que aún no había recibido respuesta de Adrián Suar ni de Pablo Codevilla, lo que incrementa la incertidumbre. La tensión es total y el futuro de La Noche de Mirtha quedó, por estas horas, envuelto en un clima de máxima expectativa.

Mientras tanto, el entorno de Mirtha Legrand asegura que no se trata de un simple capricho, sino de una cuestión de respeto profesional. La diva siente que, después de décadas de historia en la televisión, merece ser escuchada y cuidada en cada decisión que afecte a su emblemático programa.