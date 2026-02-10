Este lunes se registró un grave accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la Ruta Provincial 2, cuando un Chevrolet Spin, ocupado por siete integrantes de una familia oriunda de Neuquén volcó y una mujer quedó atrapada dentro del vehículo mientras emprendía el regreso desde Las Grutas hacia su provincia.

El Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de San Antonio Oeste, dependiente de la Policía de Río Negro, informó que el siniestro se produjo en una zona de tránsito intenso, lo que generó un inmediato operativo de asistencia. El vehículo era conducido por un hombre de 46 años, acompañado por su esposa, una hija de 18 años y cuatro menores más.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que la madre de las niñas se encontraba atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo, por lo que debieron utilizar herramientas específicas para liberarla. Posteriormente, toda la familia fue trasladada al Hospital de San Antonio Oeste para recibir atención médica.

Fuentes policiales confirmaron que, si bien el accidente fue de gran magnitud, la mayoría de los ocupantes sufrieron heridas leves. La situación más delicada fue la de la esposa del conductor, quien ingresó al hospital en estado de shock y permaneció bajo observación médica.

El trabajo conjunto del CSV y el personal de salud permitió una rápida evacuación de los damnificados y el control de la situación en la ruta, que estuvo parcialmente interrumpida durante el operativo.