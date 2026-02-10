El Flamengo de Río de Janeiro volvió a marcar un hito en el mercado al concretar el fichaje de Lucas Paquetá por 42 millones de dólares, procedente del West Ham United. La operación, cerrada a comienzos de enero, se convirtió en la más cara de la historia del fútbol brasileño y reafirma el poder inversor del club carioca en el contexto sudamericano.

Más allá del impacto deportivo, el movimiento volvió a poner en primer plano la brecha económica dentro del Campeonato Brasileño. Mientras Flamengo destina más de 40 millones de dólares a un solo jugador, otros clubes deben administrar montos similares para sostener toda su estructura operativa durante una temporada completa.

Según datos difundidos por Globo Esporte, el Vitória proyecta para 2026 un presupuesto neto cercano a los 50 millones de dólares, destinado a cubrir el fútbol masculino y femenino, las divisiones formativas, el pago de deudas y los costos administrativos. El contraste ilustra con claridad la distancia que separa a las principales potencias económicas del resto de la liga.

En este escenario, el fichaje de Paquetá funciona como síntesis de un debate cada vez más presente en el fútbol brasileño: la necesidad de discutir mecanismos de equilibrio financiero, sostenibilidad y control del gasto. Mientras algunos clubes concentran ingresos suficientes para repatriar figuras desde Europa, otros deben competir con recursos limitados en un torneo marcado por profundas asimetrías estructurales.