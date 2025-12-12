Yanina Latorre todavía no apareció al aire en MasterChef Celebrity, pero ya logró lo que mejor sabe hacer: generar ruido. La panelista comenzó a grabar su participación especial en el reality de Telefe y, según trascendió, su desembarco no pasó inadvertido. De hecho, apenas arrancó, ya quedó envuelta en un conflicto que promete escalar cuando finalmente se emita.

La presencia de Yanina Latorre en MasterChef responde a una participación puntual por algunas jornadas, pensada como contenido especial dentro del ciclo en reemplazo de Maxi Lópezz. Sin embargo, lo que debía ser una grabación más terminó convirtiéndose en un foco de tensión puertas adentro del estudio, con un cruce que, por ahora, quedó fuera de cámara pero ya circula con fuerza en los portales.

La información fue revelada por Laura Ubfal en su sitio web, donde detalló que el conflicto se dio con La Joaqui durante una de las grabaciones. Según explicó la periodista, el enojo se desató cuando Yanina recordó viejos cortocircuitos vinculados a Wanda Nara y La Joaqui, los cuales no se emitieron y fueron editados por la producción.

Pero la pelea no fue lo único polémico, ya que tocó otro punto sensible al revelar que La Joaqui sería la única concursante del programa con camarín propio y un equipo personal exclusivo para su look diario. A diferencia del resto, que pasa por maquillaje y peinado general, ese privilegio habría generado incomodidad al ser ventilado en plena grabación.

Siempre según lo contado por Laura Ubfal, la reacción de La Joaqui fue inmediata. La cantante negó que esa información fuera cierta y el clima se tensó en el set. Lejos de quedar como una chicana al pasar, el momento escaló y la cantante pidió expresamente que esa parte sea editada y no salga al aire.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre volvió a demostrar que no necesita tiempo en pantalla para generar impacto. Su debut en MasterChef Celebrity ya dejó una primera pelea instalada, con nombres propios y pases de factura internos. Ahora, la expectativa pasa por saber cuánto de este escándalo sobrevivirá a la edición final… y qué nuevas chispas puede encender cuando finalmente se vea al aire.